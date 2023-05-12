Vitória busca quebrar jejum fora de casa pela Série D

Vitória-ES durante treino na Curva da Jurema Crédito: Clara Fafá/Vitória FC

O torcedor do Vitória-ES aguarda ansioso pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro Série D 2023. O Alvianil de Bento Ferreira tenta quebrar um tabu: conquistar um triunfo no primeiro compromisso fora de casa. A próxima oportunidade será contra o Santo André, neste sábado, às 15h (de Brasília), no estádio Bruno José Daniel.

O Vitória-ES participou da Série D em outras duas oportunidades. Em 2019, o time fez a segunda rodada, fora de casa, contra a Portuguesa-RJ, e empatou em 1 a 1. No ano seguinte, estreou na Quarta Divisão com derrota, por 2 a 0, para o Goianésia. O time de Bento Ferreira volta ao estado de São Paulo na intenção de conquistar seus primeiros três pontos na competição nacional.

O Vitória encerrou a semana de treinos na capital capixaba e embarcou na tarde desta sexta-feira, rumo ao estado de São Paulo. O meia-atacante João Paulo enfatizou a preparação no Ninho da Águia e disse que será um jogo difícil diante do Santo André.

"A expectativa é muito grande para jogar fora de casa e fazer um grande jogo lá. A ideia é sair pontuando que é o mais importante. Nos preparamos bastante durante essa semana, principalmente, a concentração porque desde o início temos que nos manter concentrados para não acontecer o que houve em casa", declarou ao ge.globo.

Na última vez que jogou a Série D, o Vitória conquistou apenas três pontos fora de casa. O compromisso era válido pela 12ª rodada e terminou com o placar de 1 a 0 sobre o Operário-MT, no Dito Souza.

O aproveitamento como visitante na atual temporada gera confiança no vestiário. O retrospecto é de quatro vitórias e duas derrotas, com 15 gols marcados e seis sofridos.

"A gente tem que nos manter concentrados para melhorar cada vez mais e para sempre estar ganhando."

O Campeonato Brasileiro Série D 2023 prossegue no próximo final de semana com os jogos da segunda rodada do Grupo 6. No sábado, às 15h (de Brasília), o Vitória-ES visita o Santo André, no estádio Bruno José Daniel, no ABC Paulista. O ge.globo acompanha a partida em Tempo Real.

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