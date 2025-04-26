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Prosperidade preparado para estrear no Brasileirão Feminino Série A3 2025

Atual campeão capixaba recebe as sergipanas do Juventude de Estância, neste sábado, pelo Grupo 8
Sidney Magno Novo

Sidney Magno Novo

Publicado em 

26 abr 2025 às 07:00

Publicado em 26 de Abril de 2025 às 07:00

Bruna, meia do Prosperidade, é uma das armas da equipe capixaba
Bruna, meia do Prosperidade, é uma das armas da equipe capixaba Crédito: Renatinha Fotografia
Chegou a hora do Prosperidade! Após sete anos atuando no futebol feminino, o tradicional clube de Vargem Alta enfim vai estrear em uma competição nacional. Neste sábado, às 15h (de Brasília), o Prospê vai receber o Juventude de Estância, pela rodada de abertura do Grupo 8 do Campeonato Brasileiro Feminino Série A3. O jogo acontece no estádio Municipal Almiro Ofranti, localizado na Região Sul do Espírito Santo. 
O Prosperidade garantiu a vaga para representar o Estado, na Terceira Divisão do Brasileirão Feminino, com a conquista inédita do Campeonato Capixaba 2024, ao derrotar o até então octacampeão Vila Nova, nas finais. Entre o fim do Estadual e a disputa da Série A3, o Prospê não disputou nenhuma competição oficial e passou por uma reformulação em seu elenco. 
A primeira troca foi no comando técnico: saiu Gustavo Freitas e chegou Deniz Rodrigues. O novo treinador do time de Vargem Alta tem em seu currículo trabalhos nos times femininos da Ponte Preta, Juventude Esportiva-BA, UDA-AL e Mixto, seu último clube.
Deniz terá 27 jogadoras em seu elenco, sendo que 17 delas são remanescentes da equipe que conquistou o título estadual no ano passado. Entre elas estão a meia Bruna, a volante Larissa, a atacante Lorena e a zagueira Kelly. O presidente Douglas Marin confirmou a chegada de 10 reforços: a goleira Mariana Debona, as zagueiras Kattu e Amanda, as laterais Tayane, Isabela Ruiva e Yasmin, e as atacantes Thais Feijão, Aninha, Kayapó e Duda. 
Na fase de preparação para o Brasileirão Série A3, o Prosperidade fez pelo menos dois jogos-treino. No primeiro venceu um selecionado sub-17 da cidade de vargem Alta, por 2 a 1, e no segundo goleou por 11 a 0 um combinado feminino da região.

Elenco do Prosperidade

  • Goleiras: Mariana Debona, Tai, Camila e Layane. 

  • Laterais: Yasmin, Suzy, Tayane, Eniely e Isabela Ruiva. 

  • Zagueiras: Mari, Larissa, Sttefanny e Allyce. 

  • Meias: Paulinha, Bruna e Iza. 

  • Atacantes: Lorena, Raíssa, Thais Feijão, Aninha, Jamili, Kayapó e Duda. 

  • Técnico: Deniz Rodrigues.

Almiro Ofranti será a casa do Prosperidade

Na competição nacional, o Prospê não vai jogar em casa. O seu estádio, Humberto Scaramussa, não atende aos requisitos mínimos para receber um jogo de uma competição oficial da CBF. No entanto, o Prospê seguirá jogando em Vargem Alta, no estádio Almiro Ofranti, de propriedade da Prefeitura local. 

Prosperidade no Grupo 8 do Brasileirão Feminino Série A3

O Campeonato Brasileiro Feminino Série A-3 será disputado por 32 times, dividos em oito grupos. O Prosperidade está na Chave 8 ao lado de: Doce Mel (clube baiano que foi rebaixado da Série A-2), Atlético de Alagoinhas (terceiro colocado no Campeonato Baiano de 2024) e o Juventude de Estância (campeão Sergipano 2024).
De acordo com o regulamento, na primeira fase, os times se enfrentam dentro dos seus respectivos grupos, em turno único. Após os três jogos, os dois melhores classificados, de cada chave, avançam para o mata-mata. A partir desta fase, a competição passa a ser disputada em jogos de ida e volta. Os quatro semifinalistas garantem o acesso para a Série A-2 do Brasileirão do ano que vem. 
A estreia do Prosperidade será neste sábado contra o Juventude de Estância, no estádio Almiro Ofranti. Na segunda rodada, no dia 04 de maio, às 11h, o Prospê visita Atlético de Alagoinhas, no Carneirão. O último jogo da equipe de Vargem Alta também será fora de casa e novamente na Bahia. Em 10 de maio, às 15h, a partida será contra o Doce Mel, no Waldomirão, em Jequié. 
  • 26 de abril - 15h - Prosperidade x Juventude de Estância (Almiro Ofranti) 

  • 04 de maio - 11h - Atlético de Alagoinhas x Prosperidade (Carneirão) 

  • 10 de maio - 15h - Doce Mel x Prosperidade (Waldomirão)

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