Clássico Vi-Rio pela Copa ES só terá uma torcida

O clássico Vitória-ES e Rio Branco-ES, pela terceira rodada da segunda fase, da Copa Espírito Santo, será com torcida única. Na tarde desta terça-feira, a Federação de Futebol (FES) emitiu um comunicado informando a decisão.

Mandante da partida deste sábado, no estádio Salvador Costa, o Alvianil acionou a Secretaria de Segurança Pública do Estado do Espírito Santo (Sesp) alegando risco de confusão entre torcedores. No ofício, o Vitória solicitou que o clássico fosse com torcida única, após os acontecimentos da última semana, quando o ônibus do Capixaba foi atacado, depois do jogo contra o Rio Branco, no Kleber Andrade.