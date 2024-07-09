Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Futebol Capixaba

Clássico Vi-Rio pela Copa ES só terá uma torcida

O clássico entre Vitória e Rio Branco, neste sábado (13), terá apenas a torcida alvianil no Estádio Salvador Costa.
Sidney Magno

Sidney Magno

Publicado em 

09 jul 2024 às 17:22

Publicado em 09 de Julho de 2024 às 17:22

O clássico entre Vitória e Rio Branco, neste sábado (13), terá apenas a torcida alvianil no Estádio Salvador Costa.
Vi-Rio com torcida única Crédito: Henrique Montovanelli/FES
O clássico Vitória-ES e Rio Branco-ES, pela terceira rodada da segunda fase, da Copa Espírito Santo, será com torcida única. Na tarde desta terça-feira, a Federação de Futebol (FES) emitiu um comunicado informando a decisão.
Mandante da partida deste sábado, no estádio Salvador Costa, o Alvianil acionou a Secretaria de Segurança Pública do Estado do Espírito Santo (Sesp) alegando risco de confusão entre torcedores. No ofício, o Vitória solicitou que o clássico fosse com torcida única, após os acontecimentos da última semana, quando o ônibus do Capixaba foi atacado, depois do jogo contra o Rio Branco, no Kleber Andrade.
O clássico entre Vitória e Rio Branco, neste sábado (13), terá apenas a torcida alvianil no Estádio Salvador Costa.
Comunicado do Vitória Crédito: Vitória FC
Após a análise do pedido do clube alvianil, a Polícia Militar do ES solicitou que o clássico fosse disputado com torcida única e a FES acatou.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Capixabão Futebol Capixaba Rio Branco (AC)
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Lula sanciona lei que prevê uso de tornozeleira eletrônica em agressores de mulheres
Imagem de destaque
Alcolumbre marca sessão que pode derrubar veto de Lula a redução de penas do 8/1
Imagem de destaque
Alcolumbre destrava indicação de Messias para o STF, e sabatina é marcada

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados