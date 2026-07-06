CEO da SAF do Rio Branco garante continuidade do projeto

A eliminação na segunda fase do Campeonato Brasileiro Série D encerrou de forma frustrante a temporada de 2026 do Rio Branco-ES, mas, segundo o CEO da SAF, Renato Antunes, o resultado não altera o planejamento de longo prazo do clube. O dirigente afirmou que o projeto seguirá sendo desenvolvido e fez um balanço dos três primeiros anos da gestão da SAF, destacando conquistas esportivas, o retorno do clube ao cenário nacional e a evolução institucional do Brancão.





Para Renato Antunes, o revés na Série D não representa o encerramento do trabalho iniciado com a implantação da SAF. Segundo ele, projetos sólidos também passam pela capacidade de reconhecer erros, corrigir rotas e seguir evoluindo.





– Esta eliminação não encerra o nosso projeto. Sabemos que projetos sólidos também são medidos pela capacidade de corrigir rotas e seguir evoluindo. O planejamento para 2027 já começa agora, com avaliações, correções e a construção de um elenco mais competitivo – afirmou.





Balanço dos três anos da SAF do Rio Branco





Ao analisar o período de três temporadas à frente da SAF, o dirigente destacou que o Rio Branco-ES voltou a conquistar títulos importantes e recuperou espaço no cenário nacional. Entre os resultados citados estão os dois títulos estaduais conquistados em três edições do Campeonato Capixaba — incluindo o bicampeonato após 42 anos —, as classificações para duas edições consecutivas da Copa do Brasil e do Campeonato Brasileiro Série D e a inédita decisão da Copa Centro-Oeste, a primeira final de uma competição organizada pela CBF disputada pelo clube.





– Quando olhamos para os três anos de gestão da SAF, também enxergamos uma transformação em andamento no Rio Branco. Encontramos um clube sem estrutura, fora das competições nacionais e sem títulos há nove anos. No time profissional, conquistamos dois títulos estaduais em três disputados — um deles um bicampeonato após 42 anos —, garantimos duas participações consecutivas na Série D e Copa do Brasil e chegamos à decisão da Copa Centro-Oeste, a primeira final de uma competição organizada pela CBF na história do clube.





Além dos resultados da equipe principal, Renato Antunes ressaltou os avanços nas categorias de base. Segundo o CEO, a reativação do departamento permitirá ao Rio Branco-ES disputar, em 2027, a Copa São Paulo de Futebol Júnior pela terceira temporada consecutiva.





– Nas categorias de base, reativamos as categorias e disputaremos pela terceira vez consecutiva a Copa SP de Futebol Júnior. Esse contexto não apaga a frustração de 2026, mas mostra que o clube como um todo segue evoluindo.





O dirigente também citou que a SAF segue investindo em projetos estruturais para fortalecer o clube no longo prazo, entre eles o desenvolvimento do futuro centro de treinamento próprio, tema que faz parte do planejamento estratégico da gestão.





Embora tenha encerrado a temporada sem conquistar vaga nacional dentro de campo para 2027, o Rio Branco-ES ainda aguarda a possibilidade de disputar o Campeonato Brasileiro Série D por meio do Ranking Nacional de Clubes da CBF. Enquanto isso, o planejamento da SAF para a próxima temporada já foi iniciado com avaliações internas e a definição das prioridades para o futebol.