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Futebol Capixaba

CEO da SAF do Rio Branco garante continuidade do projeto

Renato Antunes destaca títulos, retorno ao calendário nacional e evolução do clube nos três anos da SAF, mas afirma que a frustrações não alteram o planejamento de longo prazo

Publicado em 06 de Julho de 2026 às 00:36

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

06 jul 2026 às 00:36
Renato Antunes, CEO da SAF do Rio Branco
Wagner Chaló / Rio Branco

A eliminação na segunda fase do Campeonato Brasileiro Série D encerrou de forma frustrante a temporada de 2026 do Rio Branco-ES, mas, segundo o CEO da SAF, Renato Antunes, o resultado não altera o planejamento de longo prazo do clube. O dirigente afirmou que o projeto seguirá sendo desenvolvido e fez um balanço dos três primeiros anos da gestão da SAF, destacando conquistas esportivas, o retorno do clube ao cenário nacional e a evolução institucional do Brancão.


Para Renato Antunes, o revés na Série D não representa o encerramento do trabalho iniciado com a implantação da SAF. Segundo ele, projetos sólidos também passam pela capacidade de reconhecer erros, corrigir rotas e seguir evoluindo.


– Esta eliminação não encerra o nosso projeto. Sabemos que projetos sólidos também são medidos pela capacidade de corrigir rotas e seguir evoluindo. O planejamento para 2027 já começa agora, com avaliações, correções e a construção de um elenco mais competitivo – afirmou.


Balanço dos três anos da SAF do Rio Branco


Ao analisar o período de três temporadas à frente da SAF, o dirigente destacou que o Rio Branco-ES voltou a conquistar títulos importantes e recuperou espaço no cenário nacional. Entre os resultados citados estão os dois títulos estaduais conquistados em três edições do Campeonato Capixaba — incluindo o bicampeonato após 42 anos —, as classificações para duas edições consecutivas da Copa do Brasil e do Campeonato Brasileiro Série D e a inédita decisão da Copa Centro-Oeste, a primeira final de uma competição organizada pela CBF disputada pelo clube.


– Quando olhamos para os três anos de gestão da SAF, também enxergamos uma transformação em andamento no Rio Branco. Encontramos um clube sem estrutura, fora das competições nacionais e sem títulos há nove anos. No time profissional, conquistamos dois títulos estaduais em três disputados — um deles um bicampeonato após 42 anos —, garantimos duas participações consecutivas na Série D e Copa do Brasil e chegamos à decisão da Copa Centro-Oeste, a primeira final de uma competição organizada pela CBF na história do clube.


Além dos resultados da equipe principal, Renato Antunes ressaltou os avanços nas categorias de base. Segundo o CEO, a reativação do departamento permitirá ao Rio Branco-ES disputar, em 2027, a Copa São Paulo de Futebol Júnior pela terceira temporada consecutiva.


– Nas categorias de base, reativamos as categorias e disputaremos pela terceira vez consecutiva a Copa SP de Futebol Júnior. Esse contexto não apaga a frustração de 2026, mas mostra que o clube como um todo segue evoluindo.


O dirigente também citou que a SAF segue investindo em projetos estruturais para fortalecer o clube no longo prazo, entre eles o desenvolvimento do futuro centro de treinamento próprio, tema que faz parte do planejamento estratégico da gestão.


Embora tenha encerrado a temporada sem conquistar vaga nacional dentro de campo para 2027, o Rio Branco-ES ainda aguarda a possibilidade de disputar o Campeonato Brasileiro Série D por meio do Ranking Nacional de Clubes da CBF. Enquanto isso, o planejamento da SAF para a próxima temporada já foi iniciado com avaliações internas e a definição das prioridades para o futebol.

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