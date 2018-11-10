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Beatriz Seixas

Funchal não aceita ser secretário da Fazenda do RJ nem do RS

Economista pretende voltar para a área acadêmica na iniciativa privada

Publicado em 09 de Novembro de 2018 às 21:02

Públicado em 

09 nov 2018 às 21:02
Beatriz Seixas

Colunista

Beatriz Seixas

Bruno Funchal durante sessão na Assembleia Legislativa Crédito: Pedro Dutra/ Secom
O economista e atual secretário de Estado da Fazenda, Bruno Funchal, afirmou que declinou dos dois convites que recebeu para compor as equipes dos governadores eleitos no Rio de Janeiro, Wilson Witzel (PSC), e no Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSDB). 
Funchal se disse honrado com as propostas para fazer parte das equipes de transição e ocupar a secretaria da Fazenda dos respectivos Estados, mas ponderou que seu objetivo é retornar à área acadêmica e ao setor privado. "Vou ficar até o último dia do governo do Estado e depois voltarei a dar aulas na Fucape e a tocar meus projetos."
Desde o final de outubro, conforme o blog da coluna publicou, o economista começou a ser sondado para compor o quadro de secretários do Rio de Janeiro e do Rio Grande do Sul. Os dois Estados se encontram em uma dramática situação fiscal, com elevado endividamento e dificuldades para pagamento de pessoal. 

Beatriz Seixas

Jornalista de A Gazeta, há mais de 10 anos acompanha a cobertura de Economia. É colunista desde 2018 e traz neste espaço informações e análises sobre a cena econômica

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