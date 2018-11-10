Funchal não aceita ser secretário da Fazenda do RJ nem do RS

O economista e atual secretário de Estado da Fazenda, Bruno Funchal, afirmou que declinou dos dois convites que recebeu para compor as equipes dos governadores eleitos no Rio de Janeiro, Wilson Witzel (PSC), e no Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSDB).

Funchal se disse honrado com as propostas para fazer parte das equipes de transição e ocupar a secretaria da Fazenda dos respectivos Estados, mas ponderou que seu objetivo é retornar à área acadêmica e ao setor privado. "Vou ficar até o último dia do governo do Estado e depois voltarei a dar aulas na Fucape e a tocar meus projetos."