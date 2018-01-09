"Fui a esse condomínio uma vez e fiquei assustada", diz internauta

Condomínio Ourimar, na Serra Crédito: Arquivo



Um condomínio inteiro na Serra vive sob as regras de bandidos que assumiram o controle do local desde 2016. Somente ano passado, 48 famílias foram expulsas de apartamentos do condomínio Ourimar, na Serra, conforme reportagem exclusiva publicada na edição desta terça-feira (9) A GAZETA. Na página do Gazeta Online, os internautas deixaram seus comentários. Confira alguns deles:

Vilma Morais Morais, via Facebook.

Fui a esse condomínio uma vez e fiquei assustada e olha que sou de comunidade. O que seria o salão de festa é igreja evangélica, é um entra e sai de pessoas estranhas e muitas barracas vendendo de tudo, horrível!

Fernando Lazarone, via Facebook.

Terra sem lei, jovem... a polícia sabe muito bem quem comanda aí, mas não faz nada.

Mariana Repinaldo, via Facebook.

É um absurdo!!! O povo briga por oportunidades iguais, aí quando conseguem (como morar num condomínio, com estrutura legal) fazem disso um lixo e reduto da criminalidade. É tenso!!!!!!! Aí quando pessoas de bem se recusarem a ir para um lugar desse vai começar o mimimi da "discriminação".

Andressa Bauer Moreira, via Facebook.

Tá mais que na hora do povo no mundo tomar um pouco de vergonha na cara e começar a viver igual gente. Um bando de bicho no mundo. Bicho nada, os bichos tem mais respeito um pelo outro. Saber que meu direito começa onde termina o seu.

Paula Cassaro, via Facebook.

As autoridades nessas horas?? Não só aí. Mas tantos outros bairros vivem isso!!!

Maria Anunciada Favoreto, via Facebook.

É muito sofrimento viver no meio dessa bagunça, uma falta de respeito total. Aqui a gente paga para sofrer!!

Priscilla Barboza, via Facebook.