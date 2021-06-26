Fotojornalismo: após trabalho, gari tenta sorte na pescaria em Cariacica

Fotojornalismo: após dia de trabalho, gari tenta sorte com peixes em Cariacica

A Gazeta Carlos Alberto Silva. Após passar o dia trabalhando, o gari Carlos Alberto Fraga, de 65 anos, resolveu relaxar um pouco tentando a sorte com os peixes. O trabalhador seguiu de bicicleta de Vitória Cariacica com duas varas de pesca e foi flagrado pela lente de seu xará, o fotógrafo deCarlos Alberto Silva.

Por volta das 16 horas, o gari foi avistado pelo fotógrafo, que estava do outro lado da Baía de Vitória, no Cais do Hidroavião, na região de Santo Antônio, na Capital, quando resolveu seguir até a cidade do outro lado da Segunda Ponte para ver de perto o "pescador nas horas vagas".

Enquanto era fotografado, Carlos Alberto Fraga contou para o xará que ainda não havia conseguido pescar nenhum peixe, mas seguiria tentando ter sucesso na empreitada.

"Depois de alguns cliques, puxei papo para acrescentar informações às fotografias: 'Já pegou algum peixe hoje, meu chefe? Não. Ainda não'. Como é o seu nome? Carlos!'. Nesse momento, mostrei meu crachá para ele saber que somos xarás. E continuei: 'Carlos de quê? Carlos Alberto Fraga'. Ri da coincidência de nomes. Foi ali que descobri que esse era o motivo para o destino me levar a atravessar a ponte", disse o fotógrafo Carlos Alberto.