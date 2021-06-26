AGazeta

AGazeta

Sair
Assine
Sair
Entrar

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

  • Início
  • Fotos
  • Fotojornalismo: após trabalho, gari tenta sorte na pescaria em Cariacica
Para relaxar!

Fotojornalismo: após trabalho, gari tenta sorte na pescaria em Cariacica

Com duas varas de pesca, Carlos Alberto Fraga, de 65 anos, seguiu de bicicleta de Vitória a Cariacica para pescar na tarde deste sábado (26). Veja as imagens

Publicado em 26 de Junho de 2021 às 19:14

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

26 jun 2021 às 19:14

Fotojornalismo: após dia de trabalho, gari tenta sorte com peixes em Cariacica

Após passar o dia trabalhando, o gari Carlos Alberto Fraga, de 65 anos, resolveu relaxar um pouco tentando a sorte com os peixes. O trabalhador seguiu de bicicleta de Vitória Cariacica com duas varas de pesca e foi flagrado pela lente de seu xará, o fotógrafo de A Gazeta Carlos Alberto Silva.
Por volta das 16 horas, o gari foi avistado pelo fotógrafo, que estava do outro lado da Baía de Vitória, no Cais do Hidroavião, na região de Santo Antônio, na Capital, quando resolveu seguir até a cidade do outro lado da Segunda Ponte para ver de perto o "pescador nas horas vagas".
Enquanto era fotografado, Carlos Alberto Fraga contou para o xará que ainda não havia conseguido pescar nenhum peixe, mas seguiria tentando ter sucesso na empreitada. 
"Depois de alguns cliques, puxei papo para acrescentar informações às fotografias: 'Já pegou algum peixe hoje, meu chefe? Não. Ainda não'. Como é o seu nome? Carlos!'. Nesse momento, mostrei meu crachá para ele saber que somos xarás. E continuei: 'Carlos de quê? Carlos Alberto Fraga'. Ri da coincidência de nomes. Foi ali que descobri que esse era o motivo para o destino me levar a atravessar a ponte", disse o fotógrafo Carlos Alberto.
E, neste fim de sábado, os Carlos Albertos (o Fraga e o Silva) nos deixam com essas belas imagens. 

Veja Também

Fotojornalismo: anoitecer na Ilha de Vitória

Outono termina com luzes e cores intensas na Ilha das Caieiras

Fotos: Portugal inaugura a maior ponte suspensa de pedestres do mundo

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Cariacica Vitória (ES) Fotojornalismo
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Esqueça as promessas de Ano Novo: você pode 'recomeçar' a vida a qualquer momento e mudar seus hábitos de vez
Pastor João Messa dos Santos morre aos 74 anos
Pastor João Messa morre após infarto em igreja de Sooretama
Imagem de destaque
A ascensão de Bellingham: feitos do 'maestro' da Inglaterra na Copa podem torná-lo uma lenda do futebol?

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados