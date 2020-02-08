Fotos: top model capixaba Gizele Oliveira brilha no Baile da Vogue

Sob o tema "Jardim das Delícias, uma Noite de Surrealismo Tropical em Ode ao Rio de Janeiro", Gizele decidiu recriar um modelo de um vestido da hauté couture da Mugler de 1994 em tom de verde. Quem assinou o modelito foi o estilista capixaba Acimar Gasolli.

"Me inspirei em um vestido de uma marca que eu amo e só mudei a cor para me adequar ao tema da festa. É a primeira vez que estou participando do carnaval, porque nunca estou no Brasil, e durante a folia oficial vou para Salvador", conta, em bate-papo com a coluna.