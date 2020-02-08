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Pedro Permuy

Fotos: top model capixaba Gizele Oliveira brilha no Baile da Vogue

Festão de luxo abriu a temporada de Carnaval 2020 nos salões do Copacabana Palace, no Rio; além da modelo, a designer de joias capixaba Emar Batalha também bateu ponto no meeting vip

Publicado em 08 de Fevereiro de 2020 às 16:26

Públicado em 

08 fev 2020 às 16:26
Pedro Permuy

Colunista

Pedro Permuy

Baile da Vogue 2020: a top model capixaba Gizele Oliveira Crédito: Arquivo pessoal
Pela primeira vez a top model capixaba Gizele Oliveira está curtindo o carnaval no Brasil e a bonita decidiu romper a temporada de folia no Baile da Vogue, que lotou os salões do Copacabana Palace, no Rio de Janeiro, na noite desta sexta (7).
Sob o tema "Jardim das Delícias, uma Noite de Surrealismo Tropical em Ode ao Rio de Janeiro", Gizele decidiu recriar um modelo de um vestido da hauté couture da Mugler de 1994 em tom de verde. Quem assinou o modelito foi o estilista capixaba Acimar Gasolli.
"Me inspirei em um vestido de uma marca que eu amo e só mudei a cor para me adequar ao tema da festa. É a primeira vez que estou participando do carnaval, porque nunca estou no Brasil, e durante a folia oficial vou para Salvador", conta, em bate-papo com a coluna.
Da capital baiana, Gizele volta a Nova York, nos Estados Unidos, para retomar os trabalhos: "Esse ano será diferente. Mudei o cabelo e estou ansiosa para ver o que os clientes vão achar".
  Crédito: Arquivo pessoal
  Crédito: Arquivo pessoal
  Crédito: Arquivo pessoal

BRILHA, BRILHA, EMAR BATALHA!

Quem também brilhou na festa de luxo foi a designer de joias capixaba Emar Batalha. Ela, que já é habitué do baile, apostou em um modelo vermelho longo com fenda e arranjo de cabelo do mesmo tom. Nas redes sociais, escreveu: "Porque a gente ama festa!".
Baile da Vogue 2020: a designer de joias capixaba Emar Batalha Crédito: Reprodução/Instagram @emarbatalha

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Pedro Permuy

Graduado em Jornalismo pelo Centro Universitário Faesa, Pedro Permuy acompanha personalidades do mundo do showbiz desde 2016. Dedica-se a entrevistas, notas exclusivas e notícias de bastidores dos famosos e celebridades. Assina uma coluna com seu nome em A Gazeta.

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