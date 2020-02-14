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Renata Rasseli

FOTOS: O show de alegria e fantasias no 4° Baile Secreto em Vitória

Luciana Almeida e Maria Sanz reuniram 350 foliões na noite desta quinta-feira (13)  em tradicional baile de carnaval de Vitória

Publicado em 14 de Fevereiro de 2020 às 11:55

Públicado em 

14 fev 2020 às 11:55
Renata Rasseli

Colunista

Renata Rasseli

Luciana Almeida, Alessandro De Prá, Maria Sanz e Bruna Medeiros: no comando do 4º Baile Secreto Crédito: Mônica Zorzanelli
Baile Secreto já faz história no Carnaval de Vitória. Sob a batuta das festeiras Luciana Almeida e Maria Sanz, a quarta edição do baile reuniu 300 foliões nesta quinta-feira (13), no Galpão 9, na Reta da Penha, em Vitória. A festa na Ilha foi um verdadeiro desfiles de fantasias ricas e criativas. Teve Van Gogh, Adão, Cubo Mágico, Pirata.. muita purpurina, paetês e um show de adereços nas cabeças das mulheres mais elegantes da cidade. A decoração foi assinada pela dupla Ana Coelho e Bruna Medeiros. E o DJ De Prá ferveu a pista do início ao fim com marchinhas, clássicos do axé e samba-enredos, até que a bateria da Novo Império entrou em cena e sacudiu o baile. Foi uma noite de muito riso e muita alegria, como nos bons e velhos carnavais.
 Bia Delmaestro, Emannuel Clabys, de Van Gogh, e Larissa Tantam Crédito: Mônica Zorzanelli
Bárbara Verzola foi ao baile fantasiada de cubo mágico Crédito: Mônica Zorzanelli
Vanderson Paulucio, Gustavo Brandão e Ricardo Silveira: vestidos de Adão, com uma fantasia montada com samambaias. Crédito: Mônica Zorzanelli

4º Baile Secreto em Vitória

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Renata Rasseli

A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida

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