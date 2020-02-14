FOTOS: O show de alegria e fantasias no 4° Baile Secreto em Vitória

O Baile Secreto já faz história no Carnaval de Vitória. Sob a batuta das festeiras Luciana Almeida e Maria Sanz, a quarta edição do baile reuniu 300 foliões nesta quinta-feira (13), no Galpão 9, na Reta da Penha, em Vitória. A festa na Ilha foi um verdadeiro desfiles de fantasias ricas e criativas. Teve Van Gogh, Adão, Cubo Mágico, Pirata.. muita purpurina, paetês e um show de adereços nas cabeças das mulheres mais elegantes da cidade. A decoração foi assinada pela dupla Ana Coelho e Bruna Medeiros. E o DJ De Prá ferveu a pista do início ao fim com marchinhas, clássicos do axé e samba-enredos, até que a bateria da Novo Império entrou em cena e sacudiu o baile. Foi uma noite de muito riso e muita alegria, como nos bons e velhos carnavais.