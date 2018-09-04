Forças de segurança não podem tapar os ouvidos para tiroteios

É inadmissível que mais uma noite de terror seja imposta a moradores de Vitória. Mais uma vez o poder paralelo instaurado por bandidos dominou a Capital. Após a execução de um jovem de 22 anos com mais de 40 tiros em uma escadaria do bairro Consolação, na noite de segunda-feira (3), moradores da região ainda encararam minutos intermináveis de tiroteio e um foguetório que atravessou a madrugada desta terça-feira. Um lembrete dos criminosos sobre o domínio que exercem nas comunidades.

Até quem estava em bairros vizinhos ouviu a trilha sonora do terror e jogou-se no chão, com receio de tornar-se mais uma vítima de bala perdida no Estado – como vimos acontecer vezes demais neste ano. O cenário é acintoso. É inaceitável que a população permaneça sob o domínio do mal, em suas próprias casas e ruas.