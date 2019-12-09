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Campeonato Brasileiro

Flamengo triturou recordes, Cruzeiro caiu e Ceará se salvou com 39 pontos

Com uma campanha que beirou a perfeição, time Rubro-Negro alcançou marcas importantes e que serão difíceis de serem batidas. Enquanto o Cruzeiro vive um dos piores momentos de sua história

Publicado em 09 de Dezembro de 2019 às 15:57

Públicado em 

09 dez 2019 às 15:57
Filipe Souza

Colunista

Filipe Souza

Jogadores do Flamengo comemoram título do Brasileirão após vitória contra o Ceará Crédito: Thiago Ribeiro/AGIF
Insatisfeito "apenas" com o título do Campeonato Brasileiro, o Flamengo ainda jogou o suficiente para triturar vários recordes da principal competição nacional. A campanha da equipe comandada por Jorge Jesus entrou para a história e certamente vai ficar marcada na memória dos rubro-negros que viveram esse momento. Veja a lista de marcas alcançadas por Gabigol, Bruno Henrique, Arrascaeta e companhia.

Recordes do Flamengo no Brasileirão  na era dos pontos corridos com 20 clubes

  • Melhor campanha: 90 pontos 
  • Maior número de vitórias: 28  
  • Maior invencibilidade: 24 jogos sem perder
  • Melhor ataque: 86 gols marcados  
  • Melhor saldo de gols: 49  
  • Maior artilheiro: Gabigol com 25 gols
  • Melhor aproveitamento como mandante: 93% de aproveitamento  
  • Melhor aproveitamento como visitante: 64% de aproveitamento
  • Melhor média e público: 58 mil pessoas 
  • Menor quantidade de derrotas:  4 (Ao lado do São Paulo 2006 e Palmeiras 2018)
  • Recorde de público: Mais de 1 milhão de pagantes

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Vice-campeão brasileiro e ainda responsável por carimbar a faixa do Flamengo, o Santos, de Jorge Sampaoli, fez um ótimo campeonato. Sob o comando de um treinador diferenciado, o Peixe foi longe com seu elenco limitado. O meia Sanchez, o lateral Jorge, e o meia-atacante Soteldo foram os principais jogadores do time que alcançou 74 pontos, número expressivo para um segundo colocado.  Palmeiras, Grêmio, Athletico-PR, São Paulo, Internacional e Corinthians completam o grupo dos times que vão à Libertadores. Equipes mais irregulares, mas que ainda assim foram bem superiores aos rivais que ficaram na "segunda página" da tabela.

Rebaixamento 

Avaí, Chapecoense, CSA e Cruzeiro são os rebaixados para a Série B de 2020. Destes, claro, chama a atenção o descenso do time mineiro, um gigante do futebol brasileiro que viveu uma temporada terrível e caiu pela primeira vez em sua história. Foram apenas sete vitórias no Brasileirão, que permitiram que o clube tivesse um aproveitamento de 31.6% na competição. Isso sem contar os problemas extracampo: salários atrasados, elenco rachado, mudanças de treinadores, declarações polêmicas de dirigentes e uma administração deficitária. O Cruzeiro seguiu  à risca a cartilha para ser rebaixado e esse fim se mostrou inevitável. 
Ainda na parte de baixo da tabela, um número mostra como o futebol brasileiro está em um nível muito discutível. O Ceará se salvou do rebaixamento com  39 pontos. De acordo com os matemáticos, 44 pontos, geralmente, é o número necessário para livrar um time do fantasma da Série B. Em 2009, por exemplo, o Coritiba foi rebaixado com 45 pontos. Mas desta vez nem foi necessário tanto para se safar. A nota de corte está baixa e isso é preocupante.

Filipe Souza

Jornalista da Rede Gazeta desde novembro de 2010, já atuou na CBN Vitória e como editor no site e de Esportes, na edição impressa. Desde 2019, mantém o cargo de editor de Esportes, agora do site A Gazeta, onde é também colunista. Antes trabalhou na Rádio Espírito Santo. É formado em Jornalismo pela Estácio de Sá.

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