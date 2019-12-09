Flamengo triturou recordes, Cruzeiro caiu e Ceará se salvou com 39 pontos

Jogadores do Flamengo comemoram título do Brasileirão após vitória contra o Ceará Crédito: Thiago Ribeiro/AGIF

Insatisfeito "apenas" com o título do Campeonato Brasileiro, o Flamengo ainda jogou o suficiente para triturar vários recordes da principal competição nacional. A campanha da equipe comandada por Jorge Jesus entrou para a história e certamente vai ficar marcada na memória dos rubro-negros que viveram esse momento. Veja a lista de marcas alcançadas por Gabigol, Bruno Henrique, Arrascaeta e companhia.

Recordes do Flamengo no Brasileirão na era dos pontos corridos com 20 clubes

Melhor campanha: 90 pontos

90 pontos Maior número de vitórias: 28

28 Maior invencibilidade: 24 jogos sem perder

24 jogos sem perder Melhor ataque: 86 gols marcados

86 gols marcados Melhor saldo de gols: 49

49 Maior artilheiro: Gabigol com 25 gols

Gabigol com 25 gols Melhor aproveitamento como mandante: 93% de aproveitamento

93% de aproveitamento Melhor aproveitamento como visitante: 64% de aproveitamento

64% de aproveitamento Melhor média e público: 58 mil pessoas

58 mil pessoas Menor quantidade de derrotas: 4 (Ao lado do São Paulo 2006 e Palmeiras 2018)

4 (Ao lado do São Paulo 2006 e Palmeiras 2018) Recorde de público: Mais de 1 milhão de pagantes

Vice-campeão brasileiro e ainda responsável por carimbar a faixa do Flamengo, o Santos, de Jorge Sampaoli, fez um ótimo campeonato. Sob o comando de um treinador diferenciado, o Peixe foi longe com seu elenco limitado. O meia Sanchez, o lateral Jorge, e o meia-atacante Soteldo foram os principais jogadores do time que alcançou 74 pontos, número expressivo para um segundo colocado. Palmeiras, Grêmio, Athletico-PR, São Paulo, Internacional e Corinthians completam o grupo dos times que vão à Libertadores. Equipes mais irregulares, mas que ainda assim foram bem superiores aos rivais que ficaram na "segunda página" da tabela.

Rebaixamento

Avaí, Chapecoense, CSA e Cruzeiro são os rebaixados para a Série B de 2020. Destes, claro, chama a atenção o descenso do time mineiro, um gigante do futebol brasileiro que viveu uma temporada terrível e caiu pela primeira vez em sua história. Foram apenas sete vitórias no Brasileirão, que permitiram que o clube tivesse um aproveitamento de 31.6% na competição. Isso sem contar os problemas extracampo: salários atrasados, elenco rachado, mudanças de treinadores, declarações polêmicas de dirigentes e uma administração deficitária. O Cruzeiro seguiu à risca a cartilha para ser rebaixado e esse fim se mostrou inevitável.