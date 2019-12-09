Flamengo triturou recordes, Cruzeiro caiu e Ceará se salvou com 39 pontos

Insatisfeito "apenas" com o título do Campeonato Brasileiro, o Flamengo ainda jogou o suficiente para triturar vários recordes da principal competição nacional. A campanha da equipe comandada por Jorge Jesus entrou para a história e certamente vai ficar marcada na memória dos rubro-negros que viveram esse momento. Veja a lista de marcas alcançadas por Gabigol, Bruno Henrique, Arrascaeta e companhia.
Vice-campeão brasileiro e ainda responsável por carimbar a faixa do Flamengo, o Santos, de Jorge Sampaoli, fez um ótimo campeonato. Sob o comando de um treinador diferenciado, o Peixe foi longe com seu elenco limitado. O meia Sanchez, o lateral Jorge, e o meia-atacante Soteldo foram os principais jogadores do time que alcançou 74 pontos, número expressivo para um segundo colocado. Palmeiras, Grêmio, Athletico-PR, São Paulo, Internacional e Corinthians completam o grupo dos times que vão à Libertadores. Equipes mais irregulares, mas que ainda assim foram bem superiores aos rivais que ficaram na "segunda página" da tabela.
Avaí, Chapecoense, CSA e Cruzeiro são os rebaixados para a Série B de 2020. Destes, claro, chama a atenção o descenso do time mineiro, um gigante do futebol brasileiro que viveu uma temporada terrível e caiu pela primeira vez em sua história. Foram apenas sete vitórias no Brasileirão, que permitiram que o clube tivesse um aproveitamento de 31.6% na competição. Isso sem contar os problemas extracampo: salários atrasados, elenco rachado, mudanças de treinadores, declarações polêmicas de dirigentes e uma administração deficitária. O Cruzeiro seguiu à risca a cartilha para ser rebaixado e esse fim se mostrou inevitável.
Ainda na parte de baixo da tabela, um número mostra como o futebol brasileiro está em um nível muito discutível. O Ceará se salvou do rebaixamento com 39 pontos. De acordo com os matemáticos, 44 pontos, geralmente, é o número necessário para livrar um time do fantasma da Série B. Em 2009, por exemplo, o Coritiba foi rebaixado com 45 pontos. Mas desta vez nem foi necessário tanto para se safar. A nota de corte está baixa e isso é preocupante.