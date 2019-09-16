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À luz do dia

Flagrante em Vitória: criança entrega arma a homem em praça de Itararé

O flagra foi feito por uma equipe da TV Gazeta. No vídeo, criança retira uma arma da blusa, entrega para um homem, que sai andando pela praça

Publicado em 

16 set 2019 às 12:34

Publicado em 16 de Setembro de 2019 às 12:34

Vídeo flagra criança entregando arma a criminoso, em Itararé Crédito: Reprodução
Uma criança foi flagrada entregando uma arma para um homem no meio da praça de Itararé, em Vitória, na manhã desta segunda-feira (16). O flagra foi feito pela equipe da TV Gazeta que produzia uma reportagem sobre tiroteios no local. De acordo com moradores, a praça é um dos pontos de tráfico de drogas no bairro.
Era por volta das 8h30 quando a reportagem flagrou a cena. No vídeo, uma criança, que está com a arma escondida debaixo da blusa, retira o objeto e entrega para um homem que se aproxima. Ele, por sua vez, guarda a arma na cintura e sai caminhando normalmente pela praça.
Vídeo flagra criança entregando arma a criminoso, em Itararé Crédito: Reprodução
Logo após o registro, a reportagem entrou em contato a polícia, e, sem se identificar como imprensa, contou o que tinha acabado de ver. A polícia perguntou se as pessoas ainda estavam no local, disse que a ocorrência tinha sido registrada e daria sequência ao atendimento. O repórter ficou por mais 30 minutos na praça, mas nenhuma viatura apareceu. 
TIROTEIOS
A violência tem assustado moradores de Itararé. Na noite deste domingo (15), um homem de 21 anos foi baleado no bairro. Ele contou à polícia que saiu para comprar drogas na praça e foi abordado por dois homens em uma moto.
Na última quinta-feira (12), outras duas pessoas foram baleadas na praça durante um tiroteio. As vítimas estavam conversando em um banco quando um homem chegou de bicicleta e atirou. Na hora dos disparos, dezenas de pessoas estavam no local e correram assustadas. O espaço é usado por ambulantes para venda de comidas e frequentado por diversas famílias do bairro.
O QUE DIZ A POLÍCIA
A Secretaria de Estado da Segurança Pública (Sesp) informou, por meio de nota, que "o não envio de viatura em tempo hábil para realizar a prisão em flagrante será apurado pela gerência do Centro Integrado Operacional de Defesa Social (Ciodes). A ocorrência será auditada pelos coordenadores dos setores que integram a unidade." Ainda, segundo a Secretaria, as imagens foram encaminhas à Polícia Civil, com objetivo de identificar os criminosos.
A Sesp também destacou que os chamados para ocorrências na região são diários e a Polícia Militar procura atender os pedidos urgentes, da forma mais rápida possível. Somente do início de agosto até meados de setembro, 18 pessoas foram detidas por envolvimento com o tráfico de drogas no local.
PRAÇA É PALCO DE TRÁFICO DE DROGAS
Em reportagem feita pelo Gazeta Online em maio deste ano, foi constatado que a praça do bairro, que fica na Rua das Palmeiras, é palco para o tráfico de drogas. Moradores de Itararé afirmaram que há cinco bocas de fumo na região. 
O local funciona como ponto de encontro e é frequentado por famílias. Também segundo os moradores, os responsáveis pelo tráfico são, geralmente, meninos de 10 a 13 anos. 
Uma vendedora autônoma de 59 anos contou que mora no bairro desde que nasceu. Para evitar conflito com os bandidos, ela e os colegas de profissão não denunciam os criminosos.

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