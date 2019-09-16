Flagrante em Vitória: criança entrega arma a homem em praça de Itararé

Vídeo flagra criança entregando arma a criminoso, em Itararé Crédito: Reprodução

Uma criança foi flagrada entregando uma arma para um homem no meio da praça de Itararé , em Vitória , na manhã desta segunda-feira (16). O flagra foi feito pela equipe da TV Gazeta que produzia uma reportagem sobre tiroteios no local. De acordo com moradores, a praça é um dos pontos de tráfico de drogas no bairro.

Era por volta das 8h30 quando a reportagem flagrou a cena. No vídeo, uma criança, que está com a arma escondida debaixo da blusa, retira o objeto e entrega para um homem que se aproxima. Ele, por sua vez, guarda a arma na cintura e sai caminhando normalmente pela praça.

Vídeo flagra criança entregando arma a criminoso, em Itararé Crédito: Reprodução

Logo após o registro, a reportagem entrou em contato a polícia, e, sem se identificar como imprensa, contou o que tinha acabado de ver. A polícia perguntou se as pessoas ainda estavam no local, disse que a ocorrência tinha sido registrada e daria sequência ao atendimento. O repórter ficou por mais 30 minutos na praça, mas nenhuma viatura apareceu.

TIROTEIOS

A violência tem assustado moradores de Itararé. Na noite deste domingo (15), um homem de 21 anos foi baleado no bairro. Ele contou à polícia que saiu para comprar drogas na praça e foi abordado por dois homens em uma moto.

Na última quinta-feira (12), outras duas pessoas foram baleadas na praça durante um tiroteio . As vítimas estavam conversando em um banco quando um homem chegou de bicicleta e atirou. Na hora dos disparos, dezenas de pessoas estavam no local e correram assustadas. O espaço é usado por ambulantes para venda de comidas e frequentado por diversas famílias do bairro.

O QUE DIZ A POLÍCIA

A Secretaria de Estado da Segurança Pública (Sesp) informou, por meio de nota, que "o não envio de viatura em tempo hábil para realizar a prisão em flagrante será apurado pela gerência do Centro Integrado Operacional de Defesa Social (Ciodes). A ocorrência será auditada pelos coordenadores dos setores que integram a unidade." Ainda, segundo a Secretaria, as imagens foram encaminhas à Polícia Civil, com objetivo de identificar os criminosos.

A Sesp também destacou que os chamados para ocorrências na região são diários e a Polícia Militar procura atender os pedidos urgentes, da forma mais rápida possível. Somente do início de agosto até meados de setembro, 18 pessoas foram detidas por envolvimento com o tráfico de drogas no local.

PRAÇA É PALCO DE TRÁFICO DE DROGAS

reportagem feita pelo Gazeta Online em maio deste ano, foi constatado que a praça do bairro, que fica na Rua das Palmeiras, é palco para o tráfico de drogas. Moradores de Itararé afirmaram que há cinco bocas de fumo na região. Em, foi constatado que a praça do bairro, que fica na Rua das Palmeiras, é palco para o tráfico de drogas. Moradores de Itararé afirmaram que há cinco bocas de fumo na região.

O local funciona como ponto de encontro e é frequentado por famílias. Também segundo os moradores, os responsáveis pelo tráfico são, geralmente, meninos de 10 a 13 anos.