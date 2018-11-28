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Beatriz Seixas

Findes quer preço do gás mais barato

Entidade diz que redução do valor vai aumentar competitividade das indústrias do Estado

Publicado em 27 de Novembro de 2018 às 21:53

Públicado em 

27 nov 2018 às 21:53
Beatriz Seixas

Colunista

Beatriz Seixas

ES - Linhares - Gasoduto Cacimbas-Catu Crédito: Agência Petrobras
Representantes da Federação das Indústrias do Espírito Santo (Findes) se reúnem nesta quarta-feira (28) com membros do governo do Estado para discutir a criação da nova empresa de gás, a ES Gás, que será formada pelo governo capixaba e pela BR Distribuidora, subsidiária da Petrobras.
O interesse de participar das discussões envolvendo a estatal não é à toa, afinal o setor produtivo responde por mais de 90% do consumo de gás natural do Estado, ou seja, qualquer decisão que venha a ser tomada afeta diretamente a indústria.
Setores como o de plástico, cerâmica, celulose, minero-metalúrgico e geração de energia elétrica consomem de 3 milhões a 4 milhões de metros cúbicos (m³) por dia dessa matéria-prima, que inclusive é produzida em abundância no Espírito Santo. Diariamente, a produção por aqui é de cerca de 10 milhões de m³.
Como a nova estatal ainda está sendo formada – há um projeto de lei que foi enviado pelo Executivo e ainda deverá ser apreciado pela Assembleia Legislativa –, a Findes, por meio do seu conselho temático de infraestrutura (Coinfra), reuniu uma série de pontos que considera essenciais serem contemplados pelas partes envolvidas no processo de concepção da estatal.
O objetivo é garantir preços melhores para o gás e, portanto, mais competitividade para as empresas que dependem dessa matriz energética. A entidade tem se mostrado favorável à nova companhia, por considerar que ela trará regras mais claras e atuais na distribuição do gás, bem como mais segurança jurídica. Entretanto, contesta pontos que tratam da questão do preço.
A coluna teve acesso ao documento que será apresentado ao governo e nele a Findes critica e chama de inconcebível o ponto que trata da taxa de retorno sobre o capital, a chamada WACC.
“O projeto de lei propõe taxa de 9,96%, enquanto outras agências reguladoras propõem taxas mais baixas. A de Santa de Catarina estipulou para a SCGÁS 8,44% e a de São Paulo 8,04% para a Comgás. A Aneel, agência respeitada pelas regras que implantou com sucesso, pratica 8,09%. E a própria Delloite, contratada pela Arsp (Agência Reguladora de Serviços Públicos do Espírito Santo), sugeriu uma taxa de 7,92%. Tudo isso atesta que o Estado pode dar sua contribuição para reduzir o preço desse insumo, o gás, adotando um WACC mais modesto, sem que sua distribuidora corra qualquer tipo de risco de ver seu retorno comprometido”, pondera a instituição no documento.
Segundo a Findes, que também pleiteia uma cadeira junto ao conselho da estatal, o Espírito Santo tem o 2º gás mais caro do Brasil, atrás somente do Amazonas. Para a entidade, barateá-lo vai representar ganhos para todos os consumidores, sejam eles residenciais, comerciais ou industriais, mas sobretudo se o custo for justo, poderá alavancar a expansão de projetos e o desenvolvimento capixaba.
Enquanto isso...
O governador eleito Renato Casagrande se reuniu com o secretário Executivo do Ministério de Minas e Energia, Márcio Félix, que disse estar colaborando com temas ligados à criação da ES Gás. Perguntado se vai fazer parte da nova empresa, Félix afirmou que a conversa não tratou de nenhum cargo.

Beatriz Seixas

Jornalista de A Gazeta, há mais de 10 anos acompanha a cobertura de Economia. É colunista desde 2018 e traz neste espaço informações e análises sobre a cena econômica

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