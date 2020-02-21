Filmes de Netflix e Amazon para quem quer curtir o carnaval no sofá

Carnaval. Quatro ou até cinco dias de folga. A folia é sempre uma opção, mas curtir o feriado em casa também é bem atrativo. Para facilitar a vida de quem escolheu a segunda opção e não quer gastar mais tempo procurando filmes do que assistindo a eles, separei 10 filmes disponíveis na Netflix, no Amazon Prime Video e até no YouTube (gratuitamente).
A lista traz desde blockbusters que não deram certo a algumas das melhores obras do pulsante cinema coreano. Já viu "Parasita"? O filme de Bong Joon-ho ganhou o Oscar, mas a carreira do diretor já traz ótimos filmes que foram pouco vistos por aqui. Já que falamos em Oscar, Taika Waititi ("Jojo Rabbit") também está na lista com um de seus filmes mais inusitados. Aproveitei o embalo e também coloquei na lista "Cronos", filme do início da carreira do excelente diretor mexicano Guillermo Del Toro.
Boa folia cinematográfica.
"Invasão Zumbi" (Netflix)
Pouca gente viu “Logan Lucky: Roubo em Família” nos cinemas. O filme de Steven Soderbergh tem nomes como Adam Driver, Daniel Craig e Channing Tatum no elenco, mas foi feito de maneira totalmente independente. A trama acompanha dois irmãos em um ousado plano para roubar o movimentado autódromo da região. O maior mérito do filme é que ele se leva a sério mesmo quando é ridículo. A estrutura clássica e o humor devem conquistar o público.
Hoje um consagrado cineasta vencedor do Oscar, Guillermo Del Toro começou a carreira no México dirigindo filmes de terror. Em “Cronos”, um negociante encontra um elegante escaravelho que, quando aberto, apunhala dolorosamente quem o estiver segurando. A ferida traz vigor juvenil e a sede de sangue ao ferido. O artefato, claro, é buscado por outras pessoas que anseiam pela vida eterna. Um clássico que mostra porque Del Toro se tornou o gigante que é hoje.
Primeiro dos três filmes dirigidos pelo vencedor do Oscar Bong Joon-ho nesta lista, "O Hospedeiro" é um filme de monstro muito distante de seus pares americanos. Uma criatura emerge de um rio em Seul e a família de uma vítima faz de tudo para resgatá-la das garras do monstro. Foi o filme que fez Quentin Tarantino dizer que Bong Joon-ho era uma espécie de Steven Spielberg, ou seja, muita aventura e entretenimento.
Um dos diretores que colocou a Coreia do Sul no mapa dos fãs de cinema foi Park Chan-wook, com o clássico "Oldboy" e sua trilogia da vingança. "A Criada" se passa nos anos 1930, durante a ocupação japonesa, quando uma jovem é contratada como criada para uma famosa cabeleireira. Mas ela guarda um segredo que eu não vou revelar aqui e que leva a trama para diversas direções. Pode parecer pouco atrativo, mas é uma aula de romance com suspense.
Coescrito e codirigido por Taika Waititi ("Jojo Rabbit") e Jermaine Clement ("Flight of the Concords"), "O Que Fazemos nas Sombras" é imperdível. O filme é um mockumentário (documentário falso) sobre vampiros centenários lidando com os dilemas da vida moderna como pagar aluguel e se dar bem na noite.
“Gosto de Vingança”, disponível na Netflix, acompanha um matador enviado para eliminar a namorada de um chefão. Acontece que Sun, o tal matador, logo começa a perceber que a história não é bem aquela que lhe contaram. O filme de Jee-Woon Kim tem ação e drama embalado em um policial de primeira.
Durante ditadura militar na Coreia do Sul, uma moça é encontrada assassinada. Dois meses depois, outro corpo com as mesmas características do primeiro é encontrado, e entra em cena o detetive Park Doo-Man, que vai procurar o assassino em série. O primeiro grande filme de Bong Joon-ho já mostrava características do diretor de "Parasita". O filme mistura humor e suspense policial em um filme com final surpreendente.
Indicado ao Oscar de Melhor Animação, “Eu Perdi Meu Corpo” foi a grande surpresa da lista, deixando de fora o blockbuster “Frozen 2”. O filme de Jéremy Clapin acompanha Nauofel, um jovem angustiado que se apaixona pela intrigante Gabrielle. Do outro lado da cidade, uma mão decepada e consciente busca o resto de seu corpo. A premissa é esquisita, mas a qualidade da animação é incrível. As histórias paralelas formam um filme bonito e cheio de significados.
Em um futuro em que experimentos para controlar o aquecimento global deram errado, alguns “sortudos” conseguiram uma chance no “Expresso do Amanhã”, um trem que roda o globo com seu próprio sistema de classes. Uma verdadeira revolução explode e os rebeldes têm que chegar até o primeiro vagão do trem, o topo da pirâmide capitalista, para conquistar seus objetivos. Ótimo filme estrelado por Chris Evans e dirigido por Bong Joon-ho ( “Parasita”).
Um dos maiores sucessos do cinema asiático recente, “Invasão Zumbi”, disponível na Netflix, é pura diversão. Na trama, Seok Woo é um gestor de investimentos que precisa pegar o trem em Seul para levar sua filha à casa da ex-mulher, em Busan. O problema é que um vírus se espalhou rapidamente e transformou todos os infectados em violentos zumbis. Apesar da trama clichê, o filme faz escolhas interessantes na ação e acerta a mão no drama.