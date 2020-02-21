Filmes de Netflix e Amazon para quem quer curtir o carnaval no sofá

"Invasão Zumbi" (Netflix)

Pouca gente viu “Logan Lucky: Roubo em Família” nos cinemas. O filme de Steven Soderbergh tem nomes como Adam Driver, Daniel Craig e Channing Tatum no elenco, mas foi feito de maneira totalmente independente. A trama acompanha dois irmãos em um ousado plano para roubar o movimentado autódromo da região. O maior mérito do filme é que ele se leva a sério mesmo quando é ridículo. A estrutura clássica e o humor devem conquistar o público.

Hoje um consagrado cineasta vencedor do Oscar, Guillermo Del Toro começou a carreira no México dirigindo filmes de terror. Em “Cronos”, um negociante encontra um elegante escaravelho que, quando aberto, apunhala dolorosamente quem o estiver segurando. A ferida traz vigor juvenil e a sede de sangue ao ferido. O artefato, claro, é buscado por outras pessoas que anseiam pela vida eterna. Um clássico que mostra porque Del Toro se tornou o gigante que é hoje.

Primeiro dos três filmes dirigidos pelo vencedor do Oscar Bong Joon-ho nesta lista, "O Hospedeiro" é um filme de monstro muito distante de seus pares americanos. Uma criatura emerge de um rio em Seul e a família de uma vítima faz de tudo para resgatá-la das garras do monstro. Foi o filme que fez Quentin Tarantino dizer que Bong Joon-ho era uma espécie de Steven Spielberg, ou seja, muita aventura e entretenimento.

Um dos diretores que colocou a Coreia do Sul no mapa dos fãs de cinema foi Park Chan-wook, com o clássico "Oldboy" e sua trilogia da vingança. "A Criada" se passa nos anos 1930, durante a ocupação japonesa, quando uma jovem é contratada como criada para uma famosa cabeleireira. Mas ela guarda um segredo que eu não vou revelar aqui e que leva a trama para diversas direções. Pode parecer pouco atrativo, mas é uma aula de romance com suspense.

Coescrito e codirigido por Taika Waititi ("Jojo Rabbit") e Jermaine Clement ("Flight of the Concords"), "O Que Fazemos nas Sombras" é imperdível. O filme é um mockumentário (documentário falso) sobre vampiros centenários lidando com os dilemas da vida moderna como pagar aluguel e se dar bem na noite.

“Gosto de Vingança”, disponível na Netflix, acompanha um matador enviado para eliminar a namorada de um chefão. Acontece que Sun, o tal matador, logo começa a perceber que a história não é bem aquela que lhe contaram. O filme de Jee-Woon Kim tem ação e drama embalado em um policial de primeira.

Durante ditadura militar na Coreia do Sul, uma moça é encontrada assassinada. Dois meses depois, outro corpo com as mesmas características do primeiro é encontrado, e entra em cena o detetive Park Doo-Man, que vai procurar o assassino em série. O primeiro grande filme de Bong Joon-ho já mostrava características do diretor de "Parasita". O filme mistura humor e suspense policial em um filme com final surpreendente.

Indicado ao Oscar de Melhor Animação, “Eu Perdi Meu Corpo” foi a grande surpresa da lista, deixando de fora o blockbuster “Frozen 2”. O filme de Jéremy Clapin acompanha Nauofel, um jovem angustiado que se apaixona pela intrigante Gabrielle. Do outro lado da cidade, uma mão decepada e consciente busca o resto de seu corpo. A premissa é esquisita, mas a qualidade da animação é incrível. As histórias paralelas formam um filme bonito e cheio de significados.

Em um futuro em que experimentos para controlar o aquecimento global deram errado, alguns “sortudos” conseguiram uma chance no “Expresso do Amanhã”, um trem que roda o globo com seu próprio sistema de classes. Uma verdadeira revolução explode e os rebeldes têm que chegar até o primeiro vagão do trem, o topo da pirâmide capitalista, para conquistar seus objetivos. Ótimo filme estrelado por Chris Evans e dirigido por Bong Joon-ho ( “Parasita”).