Filho de Bolsonaro ficou dez dias de forma anônima em Guarapari

Carlos Bolsonaro num restaurante de frutos do mar, em Meaípe, onde comeu filé com fritas Crédito: Foto do leitor

Carlos Bolsonaro, o filho zero-dois do presidente, conseguiu ficar 10 dias de forma anônima num apartamento em Peracanga, Guarapari, em janeiro. Entre um conspiração e outra para derrubar ministros pelas redes sociais, chegou a comer filé com fritas num restaurante de frutos do mar em Meaípe.

VEREADOR DIZ QUE ESTÁ INDO MAIS A VELÓRIOS

Na sessão da Câmara de Jerônimo Monteiro, o vereador Elias Brito (MDB) disse que agora tem ido com mais freqûencia aos velórios. Lembrando: em outubro tem eleição, claro.

MASCARANDO O PÓ

Na terra do pó preto, do pó de minério e de outros pós, a venda de máscaras disparou por causa do coronavírus.

SOCIALISMO DE RESULTADOS

A convite do governador, o prefeito de Marechal Floriano, Cacau Lorenzoni, trocou o PP pelo PSB. Das duas, uma: ou Cacau se tornou um socialista tardio ou o PSB só é socialista no nome.

PRESSÃO SOBRE O GOVERNO

A Frente Unificada de Valorização Salarial, formada pelas entidades que representam policiais, notificou o governo do Estado para que defina dia, horário e local para o início da negociação coletiva de trabalho.

ESPÍRITO SANTO TEM NOVA CAPITAL?

Leitor ligou para a EDP para reclamar do valor da sua conta, foi atendido por uma robô (até simpática) e identificado como morador de “VitorÍa”.

Nº 1 EM BARULHO

Tem morador incomodado com a barulheira, até altas horas da madrugada, que vem do quiosque nº 1 de Camburi. A continuar assim, vai ser promovido a boate.

QUE DESELEGÂNCIA...

Está ficando chato: senhoras de fino trato de Linhares estão parando em fila dupla para devolver roupas em consignação a lojas da cidade. As bacanas são exigentes na moda, mas pouco ligadas no trânsito e no direito alheio.

DEMISSIONÍSSIMA

Até a última quarta-feira, o prefeito Luciano Rezende já havia exonerado 22 servidores comissionados da Secretaria de Obras e Habitação, que era comandada pelo vice Sérgio Sá (PSB), ele também desalojado. Ou seja, o índice de desemprego deve aumentar em Vitória em fevereiro.

VOVÔS EM CRISE

Tem idoso reclamando que companheiros não tão idosos assim estão ocupando indevidamente a vaga exclusiva no estacionamento externo da Assembleia. E tem outros camaradas idosos estacionando na vaga sem a devida credencial.

RAQUETADA NO CLIENTE

Consumidor foi despachar uma raquete de tênis nos Correios, mas desistiu quando soube do preço do serviço. O pacote com até 70cm de comprimento custa R$ 34. O dele, que tinha 5cm a mais, custaria R$ 113,80 para ser despachado. Um aumento de 234% em 5cm.

O CAMALEÃO ZEZITO

Zezito Maio vai sair do PSDB e entrar no Cidadania para tentar voltar à Câmara de Vitória. E a quantos partidos Zezito já foi filiado? “Uns quatro ou cinco”, chuta.

SINAL VERMELHO NO MORRO

Segundo fontes da Polícia Militar, por causa do poder crescente dos traficantes, viaturas pequenas, com apenas dois ocupantes, não estão subindo mais os morros do Complexo da Penha, em Vitória.

SINAL VERMELHO NO MORRO 2

O acesso agora é feito pelas chamadas “barcas”, veículos dos batalhões especializados com cofre e quatro integrantes equipados com armamento longo e pesado.

ALÔ, BOLSONARO!