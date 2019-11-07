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Leonel Ximenes

Fila para emissão de Carteira de Identidade chega a 16 mil pessoas

Além de faltar cédulas para impressão do documento, Polícia Civil está com seu quadro de servidores defasado

Públicado em 

07 nov 2019 às 04:30
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Modelo de Carteira de Identidade: dificuldade para se conseguir o documento no ES Crédito: Divulgação
Uma fila de espera de 16 mil processos para emissão de carteiras de identidade está acumulada na Polícia Civil, denuncia o deputado estadual Danilo Bahiense (PSL), presidente da Comissão de Segurança e Combate ao Crime Organizado da Assembleia. Segundo o parlamentar, há falta da cédula para impressão do documento. A Polícia Civil vem enfrentando também problemas de déficit no seu quadro de servidores.
A emissão do documento passa pela digitação, digitalização, classificação e impressão da carteira. O processo, primeiramente, é feito numa ficha em que é escrito à mão os dados do indivíduo - do nome a outras informações. Em seguida, são coletadas as impressões digitais através de tinta.
Depois, o processo vai para a Superintendência de Polícia Técnico-Científica, que digita os dados e digitaliza as impressões digitais e fotos no sistema. Posteriormente, via on-line, vai para o setor que faz a classificação das digitais.
Por último, segue para o setor de impressão. No entanto, estão faltando cédulas, que é o papel para imprimir a carteira de identidade, e a película, que serve para proteger e manter a integridade do documento.
O único local que faz a atividade de coleta de digitais de forma totalmente informatizada é o Faça Fácil, em Cariacica. Por isto, o deputado, em discurso, fez indicação para coleta biométrica de digitais em outros postos de identificação do Estado. “O Departamento de Identificação tinha, em 1990, 316 peritos para uma população de 2,6 milhões. Agora, em 2019, com população de 4 milhões, deveria ter 480, mas tem 80 trabalhando. E outros seis servidores são responsáveis por fazer a classificação”, denunciou Bahiense.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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