Feiras de negócios transformam a economia local

Muito mais que um espaço temporário para a apresentação dos produtos e serviços e geração de negócios dentro da cadeia produtiva de um determinado setor, as feiras são propulsoras de bons números para a economia. Elas contribuem para o desenvolvimento de diversos setores econômicos, como o turismo de negócios, agências de viagens, companhias aéreas, hotéis e gastronomia, infraestrutura, logística e transporte, além da geração de impostos, causando um impacto significativo na receita da cidade em que ocorrem.

O Brasil é uma das maiores economias do mundo e tem acompanhado de perto o México, o maior mercado de feiras de negócios da América Latina. O país conta hoje com aproximadamente 2.009 feiras em seu calendário. Desse total, somente a Região Sudeste lidera com 834 eventos.

As feiras proporcionam acolhimento e participação do setor, além de constituírem um importante gerador de empregos e receita para a economia local

Dados do ES Convention Bureau de 2017 detectaram que os turistas de eventos movimentaram mais de R$ 355 milhões em gastos no comércio do Estado, valor superior ao ano anterior, que teve registro de R$ 95 milhões. Ao todo, foram realizados 86 eventos internacionais, nacionais, estaduais e regionais no Espírito Santo. Esse dado é 126% superior ao de 2016. Já o número de turistas no mesmo período foi de 177 mil, o equivalente a 162% a mais que o ano anterior.

Em um momento de fortalecer a ativação da economia, o setor de feiras tem se concentrado nos mercados consolidados ao invés de entrar em novos mercados. A Super Feira Acaps, por exemplo, teve sua primeira edição em 1970. Ela nasceu tímida e hoje segue consolidada como uma plataforma de negócios, inovação, relacionamentos e capacitação profissional. Somente nesta edição, a feira deve movimentar R$ 300 milhões de negócios futuros para os setores supermercadistas e panificadores, sem contar os números estimados das Rodadas de Negócios que acontecem dentro do evento.