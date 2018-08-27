Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Feira de negócios e o desenvolvimento do Sul do Estado
Economia

Feira de negócios e o desenvolvimento do Sul do Estado

Eventos de negócios movimentam os setores de turismo, hotelaria, transporte e geram emprego e renda

Publicado em 27 de Agosto de 2018 às 20:51

Públicado em 

27 ago 2018 às 20:51

Colunista

Rochas ornamentais
Tales Machado*
O sucesso das feiras de negócios se reflete nas oportunidades geradas para a economia tanto do setor envolvido, quanto dos negócios e serviços da região onde o evento acontece. Às vésperas da feira internacional do mármore e granito, Cachoeiro de Itapemirim respira e já sente os reflexos da importância do polo de processamento da Região Sul para o setor de rochas ornamentais.
Com efeito multiplicador, o evento impacta de forma positiva no turismo de negócios, hotelaria, transporte, gastronomia, entre outros, gerando empregos e renda.
O município do Sul capixaba é considerado o maior polo processador da América Latina. Segundo dados estimados, dos 350 teares multifios instalados no Brasil, 300 estão no Espírito Santo. A região conta com 60% das indústrias de beneficiamento de pedras naturais e oferece uma grande diversidade de materiais.
A feira, que estimula a conexão entre pessoas e a geração de negócios, conta com uma série de ações e soluções que ampliam as oportunidades entre expositores e compradores. São projetos especiais que estimulam a visitação nas empresas localizadas na região e favorecem a promoção de produtos, serviços e a geração de negócios dentro e fora dos limites do evento.
É evidente a relevância de feiras como ferramenta de apoio para o desenvolvimento das cadeias produtivas. Desde a primeira edição, a feira do setor de rochas ornamentais capixaba projetou o Sul do Estado no cenário do mármore mundial. A força do arranjo produtivo e a potencialização do evento para o segmento é fundamental para esse resultado. Ganha o setor pelas movimentações comerciais, os setores parceiros e também ganha a região como um todo pela movimentação pré, durante e pós-evento.
Durante a feira, empresas nacionais de máquinas e equipamentos, insumos, tecnologias e pedras naturais apresentam para o mercado suas novidades, confirmando a tradição e a importância do setor de rochas brasileiro, com projeção mundial das riquezas capixabas.
*O autor é presidente do Sindicato das Indústrias de Rochas Ornamentais, Cal e Calcário do Estado do Espírito Santo (Sindirochas)
 

Tópicos Relacionados

Cachoeiro de Itapemirim Economia emprego
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Davi Alcolumbre e Flávio Bolsonaro durante sessão do Congresso Nacional
Congresso derruba veto de Lula a projeto que reduz pena de Bolsonaro
Imagem de destaque
K-beauty impulsiona uso da centella asiática no cuidado capilar
Feira dos Municípios vai reunir as 78 cidades do ES em programação diversa
Feira dos Municípios 2026 terá programação variada e cidades guardam surpresas nos estandes

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados