Feira de negócios e o desenvolvimento do Sul do Estado

Tales Machado*

O sucesso das feiras de negócios se reflete nas oportunidades geradas para a economia tanto do setor envolvido, quanto dos negócios e serviços da região onde o evento acontece. Às vésperas da feira internacional do mármore e granito, Cachoeiro de Itapemirim respira e já sente os reflexos da importância do polo de processamento da Região Sul para o setor de rochas ornamentais.

Com efeito multiplicador, o evento impacta de forma positiva no turismo de negócios, hotelaria, transporte, gastronomia, entre outros, gerando empregos e renda.

O município do Sul capixaba é considerado o maior polo processador da América Latina. Segundo dados estimados, dos 350 teares multifios instalados no Brasil, 300 estão no Espírito Santo. A região conta com 60% das indústrias de beneficiamento de pedras naturais e oferece uma grande diversidade de materiais.

A feira, que estimula a conexão entre pessoas e a geração de negócios, conta com uma série de ações e soluções que ampliam as oportunidades entre expositores e compradores. São projetos especiais que estimulam a visitação nas empresas localizadas na região e favorecem a promoção de produtos, serviços e a geração de negócios dentro e fora dos limites do evento.

É evidente a relevância de feiras como ferramenta de apoio para o desenvolvimento das cadeias produtivas. Desde a primeira edição, a feira do setor de rochas ornamentais capixaba projetou o Sul do Estado no cenário do mármore mundial. A força do arranjo produtivo e a potencialização do evento para o segmento é fundamental para esse resultado. Ganha o setor pelas movimentações comerciais, os setores parceiros e também ganha a região como um todo pela movimentação pré, durante e pós-evento.

Durante a feira, empresas nacionais de máquinas e equipamentos, insumos, tecnologias e pedras naturais apresentam para o mercado suas novidades, confirmando a tradição e a importância do setor de rochas brasileiro, com projeção mundial das riquezas capixabas.

*O autor é presidente do Sindicato das Indústrias de Rochas Ornamentais, Cal e Calcário do Estado do Espírito Santo (Sindirochas)