Faxineira que se formou em Direito ganha curso para prova da OAB

Homero Mafra homenageia dona Adenizi em sessão solene na Assembleia Legislativa. Crédito: Tati Belling

De sonho em sonho, dona Adenizi, ou melhor, a doutora Adenizi, segue vencendo obstáculos. Recém-formada na mesma faculdade onde é faxineira, em Vitória, ela foi homenageada na noite de segunda-feira na Assembleia Legislativa, em sessão solene pelo Dia da Advocacia, ocasião em que ganhou um presente: uma bolsa de estudos para se preparar para o disputado Exame de Ordem.

O futuro

Adenizi Souza Munizi, 58 anos, aceitou a oferta do presidente da OAB-ES, Homero Mafra, e vai começar a se preparar para a prova. Se aprovada, ela vai atuar plenamente como advogada.

Poder paralelo

Até PMs se surpreenderam com o poder de fogo dos bandidos do Complexo do Morro da Penha (Bairro da Penha, São Benedito e Gurigica). “Aquilo está fora de controle”, lamenta um policial que participou de uma incursão ao morro na última segunda-feira.

Poder de fogo

Para comprovar o que diz, o policial tem o registro, em áudio, de uma intensa troca de tiros entre traficantes, de mais de um minuto de duração, ocorria no sábado de madrugada no Morro dos Alagoanos.

O morro do Brasil

Seu Raimundo Oliveira quer mais uma vez levantar o astral do Morro dos Alagoanos, onde mora. No dia 7 de Setembro, ele promete colorir de verde e amarelo a Rua Colatino Barros, em homenagem à Semana da Pátria.

Lá e cá

Por falar no agitador cultural da Ilha, seu Raimundo acaba de voltar de Porto Alegre (RS), onde constatou a existência de mais 30 museus. “Tem mais museus na capital gaúcha que no Espírito Santo todo”, lamenta.

R$ 1 milhão à Saúde

A Prefeitura de Itapemirim utilizou parte dos seus royalties do petróleo e repassou R$ 1 milhão para o Hospital Evangélico da cidade. O dinheiro será utilizado para compra de equipamentos para instalação de uma UTI na unidade.

E aí, Anatel?

Milhares de pessoas receberam ontem no final da tarde, simultaneamente, uma mensagem de WhatsApp (DDD de São Paulo) anunciando o registro da candidatura de Lula no TSE. Como o PT sabia o número do celular de tanta gente?

Sob nova direção

O novo coordenador estadual do MBL-ES é o estudante de Direito Darcy Júnior, de 21 anos, da Serra.

Sob nova direção 2

A escritora Renata Bomfim foi eleita presidente da Academia Feminina Espírito-Santense de Letras. Mandato de dois anos.

Muitas simpatias

O prefeito Max Filho (PSDB, ainda) liga para dizer que, além de Luciano Machado e Carlos Von, tem simpatia pelas candidaturas dos deputados Hércules Silveira, Janete de Sá, Rafael Favatto e Euclério Sampaio. E pelos vereadores candidatos Osvaldo Maturano e Anadelso Pereira.

Novo horário

A Câmara de Vila Velha não fingiu que está trabalhando (alô, Assembleia!) e mudou as sessões ordinárias para o período da manhã, durante o período eleitoral.

Aplausos

Além de Bruno Lamas (PSB) e Sandro Locutor (Pros), mais dois deputados estaduais anunciam que devolveram o carro oficial no período eleitoral: Padre Honório (PT) e Majeski (PSB).

Queremos aplaudir

E os demais parlamentares que são candidatos, vão continuar fazendo campanha com carro, motorista e combustível pagos pelo povo?

Quem banca?

Não é muita gente sem ter o que fazer numa tarde de quarta-feira?

Supermercado mala

Um supermercado de Venda Nova foi condenado pela Justiça a pagar R$ 3 mil de indenização por impedir crianças de entrar com mochilas no estabelecimento.

Ônibus ou ringue?

E um estudante de Vitória vai receber R$ 15 mil porque seu corpo ficou preso na porta de um ônibus. O menino, coitado, acabou fraturando a mandíbula no acidente.

Falha técnica

Por volta das 19h30 de ontem, quem tentava acessar a relação de bens de Lula na página do TSE não conseguia





Alô, Assembleia!

Os deputados que estão faltando às sessões para fazer campanha estão tendo seus pontos cortados?