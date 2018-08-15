Faxineira que se formou em Direito ganha curso para prova da OAB

Homero Mafra homenageia dona Adenizi em sessão solene na Assembleia Legislativa.Crédito: Tati Belling
De sonho em sonho, dona Adenizi, ou melhor, a doutora Adenizi, segue vencendo obstáculos. Recém-formada na mesma faculdade onde é faxineira, em Vitória, ela foi homenageada na noite de segunda-feira na Assembleia Legislativa, em sessão solene pelo Dia da Advocacia, ocasião em que ganhou um presente: uma bolsa de estudos para se preparar para o disputado Exame de Ordem.
O futuro
Adenizi Souza Munizi, 58 anos, aceitou a oferta do presidente da OAB-ES, Homero Mafra, e vai começar a se preparar para a prova. Se aprovada, ela vai atuar plenamente como advogada.
Poder paralelo
Até PMs se surpreenderam com o poder de fogo dos bandidos do Complexo do Morro da Penha (Bairro da Penha, São Benedito e Gurigica). “Aquilo está fora de controle”, lamenta um policial que participou de uma incursão ao morro na última segunda-feira.
Poder de fogo
Para comprovar o que diz, o policial tem o registro, em áudio, de uma intensa troca de tiros entre traficantes, de mais de um minuto de duração, ocorria no sábado de madrugada no Morro dos Alagoanos.
O morro do Brasil
Seu Raimundo Oliveira quer mais uma vez levantar o astral do Morro dos Alagoanos, onde mora. No dia 7 de Setembro, ele promete colorir de verde e amarelo a Rua Colatino Barros, em homenagem à Semana da Pátria.
Lá e cá
Por falar no agitador cultural da Ilha, seu Raimundo acaba de voltar de Porto Alegre (RS), onde constatou a existência de mais 30 museus. “Tem mais museus na capital gaúcha que no Espírito Santo todo”, lamenta.
R$ 1 milhão à Saúde
A Prefeitura de Itapemirim utilizou parte dos seus royalties do petróleo e repassou R$ 1 milhão para o Hospital Evangélico da cidade. O dinheiro será utilizado para compra de equipamentos para instalação de uma UTI na unidade.
E aí, Anatel?
Milhares de pessoas receberam ontem no final da tarde, simultaneamente, uma mensagem de WhatsApp (DDD de São Paulo) anunciando o registro da candidatura de Lula no TSE. Como o PT sabia o número do celular de tanta gente?
Sob nova direção
O novo coordenador estadual do MBL-ES é o estudante de Direito Darcy Júnior, de 21 anos, da Serra.
Sob nova direção 2
A escritora Renata Bomfim foi eleita presidente da Academia Feminina Espírito-Santense de Letras. Mandato de dois anos.
Muitas simpatias
O prefeito Max Filho (PSDB, ainda) liga para dizer que, além de Luciano Machado e Carlos Von, tem simpatia pelas candidaturas dos deputados Hércules Silveira, Janete de Sá, Rafael Favatto e Euclério Sampaio. E pelos vereadores candidatos Osvaldo Maturano e Anadelso Pereira.
Novo horário
A Câmara de Vila Velha não fingiu que está trabalhando (alô, Assembleia!) e mudou as sessões ordinárias para o período da manhã, durante o período eleitoral.
Aplausos
Além de Bruno Lamas (PSB) e Sandro Locutor (Pros), mais dois deputados estaduais anunciam que devolveram o carro oficial no período eleitoral: Padre Honório (PT) e Majeski (PSB).
Queremos aplaudir
E os demais parlamentares que são candidatos, vão continuar fazendo campanha com carro, motorista e combustível pagos pelo povo?
Quem banca?
Não é muita gente sem ter o que fazer numa tarde de quarta-feira?
Supermercado mala
Um supermercado de Venda Nova foi condenado pela Justiça a pagar R$ 3 mil de indenização por impedir crianças de entrar com mochilas no estabelecimento.
Ônibus ou ringue?
E um estudante de Vitória vai receber R$ 15 mil porque seu corpo ficou preso na porta de um ônibus. O menino, coitado, acabou fraturando a mandíbula no acidente.
Falha técnica
Por volta das 19h30 de ontem, quem tentava acessar a relação de bens de Lula na página do TSE não conseguia
Alô, Assembleia!
Os deputados que estão faltando às sessões para fazer campanha estão tendo seus pontos cortados?
Leonel Ximenes
Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.