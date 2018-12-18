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Vitor Vogas

Favorito de Casagrande para Secretaria de Saúde vem de Palmas

Nésio Fernandes de Medeiros Junior tem histórico de atuação em prol do fortalecimento do SUS e realizou estudo encomendado por Casagrande sobre a saúde estadual. Outros nomes são cotados

Publicado em 18 de Dezembro de 2018 às 14:54

Públicado em 

18 dez 2018 às 14:54
Vitor Vogas

Colunista

Vitor Vogas

Nésio Fernandes de Medeiros Junior é cotado para assumir a Secretaria de Estado da Saúde no governo Casagrande Crédito: Divulgação
O governador eleito, Renato Casagrande (PSB), está quebrando a cabeça para definir quem será o seu secretário estadual de Saúde, mas, segundo informações de bastidores, um nome desponta como favorito: Nésio Fernandes de Medeiros Junior. Ele é ex-secretário de Saúde de Palmas e tem histórico de atuação em prol do fortalecimento do Sistema Único de Saúde (SUS).
Uma fonte com trânsito na transição de governos afirma que o nome de Fernandes teria boas chances por se adequar ao perfil que o governador eleito está buscando para o comando da secretaria. Casagrande quer um gestor com notório perfil técnico, com experiência em administração pública e que conheça bem as dificuldades da gestão do SUS por dentro do sistema, como a carência de leitos e os processos de judicialização.
Com 36 anos de idade, Nésio chegaria credenciado pelo bom trabalho que teria realizado à frente da Secretaria de Saúde de Palmas e por também já ter passagem pelo Ministério da Saúde, onde também teve boa referência.
Ainda segundo informações de bastidores, Nésio chegou a realizar para Casagrande um estudo sobre a saúde pública estadual encomendado pela Fundação João Mangabeira, o órgão de pesquisas e formulação política do PSB, presidido no país por Casagrande até esta segunda-feira (17). 
Para o comando da pasta, Casagrande não busca necessariamente alguém sem filiação partidária. Até porque Nésio não atenderia a essa condição. Ele é filiado ao PCdoB e foi candidato a deputado estadual de Tocantins pelo partido na última eleição, na coligação "Tocantins Democrático e Popular", que reuniu PT e PCdoB. Ficou como suplente.
Durante a campanha, recebeu declaração de apoio de Alexandre Padilha (PT), ministro da Saúde no governo Dilma Rousseff (PT), por sua atuação na consolidação do programa Mais Médicos. 
Ele concorreu com o nome de urna Dr. Nésio Fernandes.
OUTROS NOMES
Mas Nésio não é o único nome na mesa de Casagrande. Pelo menos duas alternativas já chegaram até ele, por intermédio de aliados ou por iniciativa própria. 
A primeira, correndo por fora, é a atual secretária de Saúde de Vitória, Cátia Cristina Vieira Lisboa. Ela foi levada até Casagrande pelo presidente estadual do PSB, Luiz Carlos Ciciliotti.
Ciciliotti é farmacêutico e servidor de carreira do Estado. Depois do encerramento do último governo de Casagrande, em 2015, ele chegou a ser cedido para a Prefeitura de Vitória, onde trabalhou diretamente com a atual secretária. Cátia Lisboa é muito ligada ao prefeito Luciano Rezende (PPS), aliado de primeiro hora de Casagrande que já "cedeu" quatro nomes de sua equipe para a do próximo governador. 
Também chegou a ser especulado o nome do médico Márcio Almeida, diretor-presidente da Unimed na gestão 2015-2019, cujo mandato se encerra no começo do ano que vem. Mas a informação extraída do gabinete de transição é que o movimento partiu do próprio Almeida, isto é, foi ele quem tomou a iniciativa de se colocar como opção para a pasta.

Vitor Vogas

Jornalista de A Gazeta desde 2008 e colunista de Política desde 2015. Publica diariamente informações e análises sobre os bastidores do poder no Espírito Santo

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