Favorito de Casagrande para Secretaria de Saúde vem de Palmas

Nésio Fernandes de Medeiros Junior é cotado para assumir a Secretaria de Estado da Saúde no governo Casagrande Crédito: Divulgação

O governador eleito, Renato Casagrande (PSB), está quebrando a cabeça para definir quem será o seu secretário estadual de Saúde, mas, segundo informações de bastidores, um nome desponta como favorito: Nésio Fernandes de Medeiros Junior. Ele é ex-secretário de Saúde de Palmas e tem histórico de atuação em prol do fortalecimento do Sistema Único de Saúde (SUS).

Uma fonte com trânsito na transição de governos afirma que o nome de Fernandes teria boas chances por se adequar ao perfil que o governador eleito está buscando para o comando da secretaria. Casagrande quer um gestor com notório perfil técnico, com experiência em administração pública e que conheça bem as dificuldades da gestão do SUS por dentro do sistema, como a carência de leitos e os processos de judicialização.

Com 36 anos de idade, Nésio chegaria credenciado pelo bom trabalho que teria realizado à frente da Secretaria de Saúde de Palmas e por também já ter passagem pelo Ministério da Saúde, onde também teve boa referência.

Ainda segundo informações de bastidores, Nésio chegou a realizar para Casagrande um estudo sobre a saúde pública estadual encomendado pela Fundação João Mangabeira, o órgão de pesquisas e formulação política do PSB, presidido no país por Casagrande até esta segunda-feira (17).

Para o comando da pasta, Casagrande não busca necessariamente alguém sem filiação partidária. Até porque Nésio não atenderia a essa condição. Ele é filiado ao PCdoB e foi candidato a deputado estadual de Tocantins pelo partido na última eleição, na coligação "Tocantins Democrático e Popular", que reuniu PT e PCdoB. Ficou como suplente.

Durante a campanha, recebeu declaração de apoio de Alexandre Padilha (PT), ministro da Saúde no governo Dilma Rousseff (PT), por sua atuação na consolidação do programa Mais Médicos.

Ele concorreu com o nome de urna Dr. Nésio Fernandes.

OUTROS NOMES

Mas Nésio não é o único nome na mesa de Casagrande. Pelo menos duas alternativas já chegaram até ele, por intermédio de aliados ou por iniciativa própria.

A primeira, correndo por fora, é a atual secretária de Saúde de Vitória, Cátia Cristina Vieira Lisboa. Ela foi levada até Casagrande pelo presidente estadual do PSB, Luiz Carlos Ciciliotti.

Ciciliotti é farmacêutico e servidor de carreira do Estado. Depois do encerramento do último governo de Casagrande, em 2015, ele chegou a ser cedido para a Prefeitura de Vitória, onde trabalhou diretamente com a atual secretária. Cátia Lisboa é muito ligada ao prefeito Luciano Rezende (PPS), aliado de primeiro hora de Casagrande que já "cedeu" quatro nomes de sua equipe para a do próximo governador.