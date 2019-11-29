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Fortes emoções

Fantasma do rebaixamento no Brasileirão provoca dança dos técnicos

Entre a noite de quarta-feira (27) e a manhã de sexta-feira (29), vimos uma dança das cadeiras no comando de Cruzeiro, CSA e Ceará. As diretorias não sabem nem o que querem para os seus clubes e mostram que estão completamente perdidas. Buscam sempre as mesma soluções

Publicado em 29 de Novembro de 2019 às 16:11

Públicado em 

29 nov 2019 às 16:11
Filipe Souza

Colunista

Filipe Souza

Abel Braga não é mais o técnico do Cruzeiro Crédito: Vinnicius Silva/Cruzeiro
Mesmo com campeão já definido e com as vagas para a Libertadores do ano que vem praticamente encaminhadas, o Campeonato Brasileiro reserva uma boa dose de emoção para suas últimas três rodadas. A luta contra o rebaixamento promete ser angustiante até o fim, e é claro que nenhuma equipe quer se juntar à Avaí e Chapecoense, que já carimbaram o passaporte rumo à Série B de 2020. 
O desespero provocado pelo fantasma do rebaixamento leva os clubes a decisões bizarras. Entre a noite de quarta-feira (27) e a manhã de sexta-feira (29), vimos uma dança das cadeiras no comando das equipes. Após a derrota para o Flamengo por 4 a 1, o Ceará demitiu Adilson Batista, que foi anunciado como o novo técnico do Cruzeiro, que demitiu Abel Braga após perder para o CSA, em pleno Mineirão. CSA, que tinha Argel Fucks comandando a equipe na vitória que deu sobrevida ao clube. Mesmo assim, o treinador preferiu deixar o clube para comandar o Ceará. O time alagoano agiu rápido e anunciou Jacozinho como novo técnico até o fim do campeonato. 

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Vale destacar aqui que o CSA é o 18º colocado (32 pontos), o Cruzeiro é o 17º (36 pontos) e o Ceará é o 16º (37 pontos). Ou seja: técnicos com trabalhos medíocres nos times que estavam apenas trocaram seis por meia dúzia. As diretorias não sabem nem o que querem para os seus clubes com essas escolhas e mostram que estão completamente perdidas. Este é mais um retrato fiel do futebol brasileiro, que abriga em sua grande maioria diretorias despreparadas, técnicos limitados e jogadores de nível discutível. Tudo isso reflete no que assistimos nos gramados. 
Confira a tabela do Campeonato Brasileiro Crédito: A Gazeta
É curioso observar também a percepção de futebol dos clubes. Abel Braga era técnico do Flamengo, com um excelente elenco, mas não conseguia fazer o time desenvolver seu potencial e foi demitido. De "presente", após um trabalho ruim recebeu proposta do Cruzeiro, que também possui bons valores em seu elenco. Mais uma vez fracassou e agora sai da Raposa pela porta dos fundos. E o pior, provavelmente terá boas propostas no início de 2020, mesmo sem apresentar nada de novo há muito tempo. 
Adilson Batista e Argel Fucks, ultimamente, vivem se revezando em times menores, isso quando não estão fora do mercado. Mas as equipes brasileiras buscam sempre as mesmas soluções e seguem sem grandes resultados. Já passou da hora de inovar.  

Chances de rebaixamento no Brasileirão 

  • CSA (18º colocado): 97% 
  • Cruzeiro (17º colocado): 75% 
  • Ceará (16º colocado): 25% 
  • Fluminense (15º Colocado): 1% 
  • Atlético-MG (14º colocado): 1% 
  • Botafogo (13º colocado): 1%

Filipe Souza

Jornalista da Rede Gazeta desde novembro de 2010, já atuou na CBN Vitória e como editor no site e de Esportes, na edição impressa. Desde 2019, mantém o cargo de editor de Esportes, agora do site A Gazeta, onde é também colunista. Antes trabalhou na Rádio Espírito Santo. É formado em Jornalismo pela Estácio de Sá.

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