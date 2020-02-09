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Pedro Permuy

Famosos no Oscar 2020: veja fotos dos looks no tapete vermelho

92ª edição do Oscar acontece no Teatro Dolby, em Los Angeles, e a aposta das celebridades para 2020 foi transparência, decotes ousados e muitas fendas

Publicado em 09 de Fevereiro de 2020 às 20:24

Públicado em 

09 fev 2020 às 20:24
Pedro Permuy

Colunista

Pedro Permuy

Oscar 2020: vista do tapete vermelho Crédito: Reprodução/Instagram @dolbytheatre
O tapete vermelho do Oscar 2020 foi aberto por volta das 19h deste domingo (9), pelo horário de Brasília, direto da entrada dos salões do Teatro Dolby em Los Angeles, nos Estados Unidos. É claro que a coluna, que não dorme no ponto, já deu aquele confere nos looks que as famosas escolheram para romper a 92ª edição da mais importante premiação do cinema do mundo. 
Além do brilho, que é praticamente unanimidade entre as celebridades que prestigiam o evento, neste ano as atrizes, especialmente, abusaram dos decotes, fendas e transparência. Nessa onda, os modelos mais volumosos foram os queridinhos da vez. Ao contrário do Bafta, considerado o Oscar britânico, onde o rosa dominou as escolhas, no red carpet desta noite (9) a paleta da Pantone inteira foi usada. 
E já que tocamos no assunto Pantone: ao contrário do que se esperava, o Classic Blue - cor escolhida pela instituição para 2020 - não foi muito cobiçada pelas chiques e famosas. Mas nada que comprometesse o glamour por trás das produções (literalmente!) cinematográficas. 
Oscar 2020: o ator Billy Porter Crédito: Reprodução/Instagram @followerinfashion
Oscar 2020: a atriz Renée Zellweger veste Armani Privè Crédito: Reprodução/Instagram @followerinfashion
Oscar 2020: a atriz Regina King veste Versace Crédito: Reprodução/Instagram @topgaynewz
Oscar 2020: a atriz Caitriona Balfe veste Valentino Crédito: Reprodução/Instagram @followerinfashion
Oscar 2020: o ator Brad Pitt Crédito: Reprodução/Instagram @followerinfashion
Oscar 2020: a atriz Julia Butters Crédito: Reprodução/Instagram @lareviewcr
Oscar 2020: o ator Anthony Ramos veste Dolce & Gabbana Crédito: Reprodução/Instagram @followerinfashion
Oscar 2020: a atriz Sigorney Weaver Crédito: Reprodução/Instagram @cinereferencias
Oscar 2020: a cantora Billie Eilish veste Chanel Crédito: Reprodução/Instagram @followerinfashion
Oscar 2020: a atriz Natalie Portman veste Dior Crédito: Reprodução/Instagram @followerinfashion
Oscar 2020: a atriz Idina Menzel veste J. Mendel Crédito: Reprodução/Instagram @followerinfashion
Oscar 2020: a atriz Laura Dern veste Armani Crédito: Reprodução/Instagram @followerinfashion

Pedro Permuy

Graduado em Jornalismo pelo Centro Universitário Faesa, Pedro Permuy acompanha personalidades do mundo do showbiz desde 2016. Dedica-se a entrevistas, notas exclusivas e notícias de bastidores dos famosos e celebridades. Assina uma coluna com seu nome em A Gazeta.

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