Famosos no Oscar 2020: veja fotos dos looks no tapete vermelho

O tapete vermelho do Oscar 2020
foi aberto por volta das 19h deste domingo (9), pelo horário de Brasília, direto da entrada dos salões do Teatro Dolby em Los Angeles, nos Estados Unidos. É claro que a coluna, que não dorme no ponto, já deu aquele confere nos looks que as famosas escolheram para romper a 92ª edição da mais importante premiação do cinema do mundo.
Além do brilho, que é praticamente unanimidade entre as celebridades que prestigiam o evento, neste ano as atrizes, especialmente, abusaram dos decotes, fendas e transparência. Nessa onda, os modelos mais volumosos foram os queridinhos da vez. Ao contrário do Bafta
, considerado o Oscar britânico, onde o rosa dominou as escolhas, no red carpet desta noite (9) a paleta da Pantone inteira foi usada.
E já que tocamos no assunto Pantone
: ao contrário do que se esperava, o Classic Blue - cor escolhida pela instituição para 2020 - não foi muito cobiçada pelas chiques e famosas. Mas nada que comprometesse o glamour por trás das produções (literalmente!) cinematográficas.