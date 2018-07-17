Famílias que esperam por suas casas não podem ver sonho submerso

Obras paradas do programa Minha Casa Minha Vida, nos condomínios Rio Doce e Mata do Cacau, em Linhares Crédito: Fernando Madeira

A construção de 1.517 casas do Programa Minha Casa Minha Vida (PMCMV) em área de enchente, em Linhares, é um dos exemplos desse Brasil sombrio, em que a má gestão e a irresponsabilidade causam enormes prejuízos à população, sobretudo a de baixa renda. O desperdício de verba pública, infelizmente, é uma constante no Brasil. Mas, em meio aos absurdos, alguns casos são motivo de especial indignação., em Linhares, é um dos exemplos desse Brasil sombrio, em que a má gestão e a irresponsabilidade causam enormes prejuízos à população, sobretudo a de baixa renda.

Quase oito anos depois de iniciadas as obras, os empreendimentos Rio Doce e Mata do Cacau estão vazios, aguardando a instalação de um sistema de bombeamento que, espera-se, deve impedir novos alagamentos no local. Em 2013, as unidades ficaram praticamente submersas. O drama de beneficiários como a manicure Keila Nunes Arruda – que não pôde realizar o sonho de ver as filhas gêmeas darem os primeiros passos no novo lar – estarrece: são mais de 36 mil unidades do PMCMV paralisadas no país, que registra um déficit habitacional de seis milhões de moradias.

Diante da inépcia com que foi feita a obra em Linhares e da magnitude de recursos desperdiçados, o Ministério Público Federal investiga de quem seria a responsabilidade pelas falhas. “Não estamos convencidos de que esses alagamentos eram imprevisíveis“, disse o procurador da República em Linhares Paulo Trazzi a este jornal. A novela gerou ainda uma Ação Civil Pública, apresentada pelo Ministério Público do Espírito Santo.