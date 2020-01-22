Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Família de corujas escolhe a Assembleia Legislativa do ES para morar
Leonel Ximenes

Família de corujas escolhe a Assembleia Legislativa do ES para morar

Os quatro pássaros estão  num buraco no estacionamento do prédio do Legislativo, na Enseada do Suá

Publicado em 22 de Janeiro de 2020 às 12:20

Públicado em 

22 jan 2020 às 12:20
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

As corujas-buraqueiras da Assembleia são desconfiaaaaaadas... Crédito: Foto do leitor
Dizem que, dependendo do clima e da tensão, na Assembleia Legislativa se falam cobras e lagartos e que a Casa é povoada por raposas políticas. Há quem garanta que (ainda) há deputados dóceis como um gatinho, mas existem alguns esquentados como um pitbull (estes, só os eleitores amansando na próxima eleição).
A fauna no parlamento é variada e nos últimos dias foi enriquecida com uma família de simpáticas (mas atentas e desconfiadas) corujas-buraqueiras. O quinteto  tem dividido o espaço de um dos estacionamentos da Assembleia, na Enseada do Suá, em Vitória, com os carros dos servidores do Poder Legislativo.

Veja Também

Coruja "diferentona" é encontrada em empresa de Vitória

Os animais ficam nos degraus próximos ao pátio, onde há uma toca onde elas se abrigam. Quem passa por lá fica na dúvida até de se aproximar, por temor de levar uma bicada dos pássaros. Qualquer indicativo de aproximação já é motivo para as corujas ficarem na defensiva, planejando uma ofensiva para se protegerem.
O casal e os três filhotes se incomodam diante da presença humana. Mas, parece, não estão dispostos a sair tão cedo de um dos metros quadrados mais valorizados da Capital. Ainda que estejam perto de raposas, cobras, lagartos e pitbulls.

PMV DIZ QUE VAI LEVAR AS CORUJAS PARA A RESTINGA DE CAMBURI

O secretário municipal de Meio Ambiente de Vitória, Luiz Emanuel Zouain, leu a matéria e imediatamente entrou em contato com a coluna. Ele disse que acionará o Resgate de Fauna Silvestre da prefeitura para levar as cinco corujas para a vegetação de restinga, em Camburi.
“O risco para elas aí é grande. A coruja-mãe, em busca de alimento, pode pousar sobre a via de automóveis e ser atropelada”, explica o secretário. Zouain acrescenta que a coruja é um animal "territorialista" e que nem sempre é fácil retirá-las do local onde escolheram pra ficar. "O resgate é um processo difícil, e a restinga de Camburi é uma das nossas opções, um local ideal. Mas o melhor mesmo seria um local um pouco mais distante, mas elas devem mesmo ficar em Camburi."
Que elas sejam felizes na nova morada. E protegidas, claro.

ATUALIZAÇÃO: TÉCNICOS DA PMV VISITAM LOCAL E DEIXAM CORUJAS ONDE ESTÃO

Técnicos da Secretaria de Meio Ambiente da Prefeitura de Vitória estiveram no começo da tarde de hoje (22) no estacionamento da Assembleia e constataram que, na realidade, a família de corujas é formada por um casal e três filhotes (e não dois, como inicialmente divulgado). Por considerarem que os filhotes já estão crescidos e próximos de ter autonomia  para voar, resolveram não remover as aves para a restinga de Camburi para não estressá-los. Portanto, elas continuarão na toca da Assembleia.

Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

Tópicos Relacionados

leonel ximenes
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Cetaf perde para Joaçaba e começa os playoffs em desvantagem
Imagem de destaque
Salada com proteína: 3 receitas saudáveis e nutritivas para o jantar 
Professor, sala de aula, educação
STF estende piso nacional a professores temporários da educação básica da rede pública

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados