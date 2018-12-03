Faltam 12 nomes a serem anunciados por Casagrande. Veja alguns cotados

Letícia Gonçalves - interina
Das 24 secretarias existentes no governo do Estado, o governador eleito Renato Casagrande (PSB) já anunciou os futuros titulares de 12, além de nomes para órgãos como o Departamento de Estradas de Rodagem (DER) e o Instituto Jones dos Santos Neves (IJSN). O socialista tem dito que, até agora, mesclando critérios técnicos e capacidade de interlocução política, as escolhas foram, primordialmente, pessoais. Esta semana começam as apresentações de indicações que podem partir de partidos da ampla base – com 18 legendas ao todo – que se aglutinou em torno da candidatura de Casagrande.
O que não faltam são pleitos das legendas, ainda que o socialista tenha reafirmado que não negociou cargos em troca de apoio. Casagrande voltou ao Estado após uma semana de pausa na agenda. E é a partir desta segunda (03) que emenda uma série de tratativas com os partidos. Nos próximos dias são aguardadas coletivas de imprensa, tradicionalmente precedidas por lives no Facebook, para a revelação dos escolhidos e escolhidas para atuar na próxima gestão.
Não que em todos os casos os partidos sejam os principais artífices da indicação. O governador eleito já disse que, pontualmente, a escolha também será pessoal. Uma das pastas a ser preenchida com esse critério é a da Saúde, por exemplo.
AGRICULTURA
Entre os cotados para o primeiro escalão estão o deputado federal não reeleito Marcus Vicente, do PP, que foi um dos primeiros partidos fora da dupla PSB-PPS a se enturmar na campanha pró-Casagrande, e o deputado federal reeleito Paulo Foletto (PSB). Os dois nomes são lembrados quando o assunto é a Secretaria de Agricultura. O ex-secretário de Saúde Tadeu Marino e o policial rodoviário federal Edmar Camata, ambos do PSB e que não saíram vitoriosos das urnas, também têm lugar certo no governo, de acordo com o próprio Casagrande. Só falta anunciar os espaços a serem preenchidos por eles.
DETRAN
Ainda há cargos de segundo escalão que, embora com menos visibilidade e poder, também são cobiçados. O deputado estadual Sandro Locutor (PROS) é citado como interessado em chefiar o Detran, mas ele diz que não tem nada certo quanto a isso. "Interesse eu tenho. Preciso tocar minha vida já que não logrei êxito na Câmara (ele foi candidato a deputado federal). Estou pronto a servir, mas o governador não conversou comigo sobre definição de espaço, só que devo fazer parte da equipe", diz o próprio Locutor.
A Secretaria de Trabalho, Assistência e Desenvolvimento Social (Setades), ora aparece como possível espaço a ser preenchido pelo PDT que, ao menos publicamente, não fez nenhum pedido pela pasta e ora pelo deputado federal não reeleito Givaldo Vieira (PCdoB). Este, por sua vez, diz que seu mandato termina apenas em 31 de janeiro e não tem "urgência" na negociação por cargo na futura gestão. "E não tem nenhuma predileção. Estamos à disposição para ajudar onde for importante para o projeto", complementa Givaldo.
PSD
O PSD de Neucimar Fraga tem vozes dissonantes. O deputado estadual Enivaldo dos Anjos diz que o partido quer, sim, uma vaga no primeiro escalão: "O PSD pretende ser base do governo e participar da administração, porque contribuiu na campanha, inclusive com tempo de TV", diz Enivaldo. Já Neucimar, presidente estadual da legenda, minimiza: "O PSD não está pleiteando nada. Ele (Casagrande) só disse que vai conversar com a gente".
Mais interessante para Neucimar do que a briga por espaços seria se o socialista convocasse um deputado federal da coligação pela qual o ex-prefeito de Vila Velha quase se elegeu. Assim, ele "subiria", como suplente, para a Câmara. Mas isso só seria possível se Sérgio Vidigal (PDT) ou Norma Ayub (DEM) ocupasse uma secretaria, o que ainda não está no radar.
Casagrande já disse que não pretende fazer a fusão de pastas, apenas de órgãos, como DER e Iopes. Assim, falta o anúncio de nomes para as seguintes secretarias:
Cultura
Agricultura
Ciência e Tecnologia
Controle e Transparência
Desenvolvimento
Esportes
Meio Ambiente
Desenvolvimento Urbano
Saúde
Turismo
Trabalho
Nomes já anunciados
Polícia Militar
Coronel Moacir Leonardo Vieira Barreto Mendonça
Polícia Civil
José Darcy Arruda
Casa Militar
Coronel Jocarly Martins de Aguiar Junior
Recursos Humanos
Lenise Loureiro (PPS)
Chefia de gabinete
Valésia Perozini (PSB)
Segurança
Roberto Sá
Educação
Vitor De Angelo
Governo
Tyago Hoffmann (PSB)
Planejamento
Álvaro Duboc
Justiça
Luiz Carlos Cruz
Fazenda
Rogelio Pegoretti (PSB)
Casa Civil
Davi Diniz (PPS)
Transportes e Obras Públicas
Fábio Damasceno (PSB)
Comunicação
Flavia Mignoni
Direitos Humanos
Nara Borgo
Procuradoria-Geral do Estado
Rodrigo de Paula
Instituto Jones dos Santos Neves
Luiz Paulo Vellozo Lucas (PPS)
Departamento de Estradas de Rodagem
Luiz Carlos Maretto (PSB)