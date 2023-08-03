"Tanta lei... e resolve alguma coisa?", diz leitor sobre GPS no transporte escolar

Trabalhadores do setor de transporte escolar de 15 cooperativas realizaram uma carreata pela Grande Vitória nesta sexta-feira (07) Crédito: Ascom/Sistema OCB/ES

Para entrar em execução, a lei, aprovada no último dia 25 pela Câmara de Vitória , vai passar por discussões durante um período de 90 dias para que sejam detalhadas as regras, como a regulamentação do prazo para que os proprietários façam a instalação dos equipamentos nos veículos.

No perfil da Gazeta no Instagram, foi feita a pergunta:

Abaixo, uma seleção com as respostas:

Sem necessidade, o motorista já compartilha a localização. (Marinalda Spairani)

Custo desnecessário que será embutido nas mensalidades e os pais não vão querer pagar (Karla Broetto Loyola)

Eu concordo. Questão de segurança. (Luiz Carlos Zenande da Silva)

Nós vivemos num país onde existe o maior número de leis, e resolve alguma coisa? O que precisamos são de órgãos que fiscalizem, e profissionais que executem, quando você vê um motorista de transporte escolar, parando em fila dupla, andando na contramão, parando em cima da faixa de pedestre ou em local proibido, você observa a falta de profissionalismo, e a falta de fiscalização, eu pergunto "e seu filho que está no transporte?" Vai crescer achando que o errado é certo, eu acredito que precisa melhorar em tudo. (Eliel De Siqueira Dorneles)

Desnecessário, caro e fruto de oportunismo político. Quantas coisas já foram inseridas no transporte e não durou muito, logo mudaran ou cancelaram. Essa é mais uma, alguém ganhando com isso. A verdade é que o transportador escolar não tem nada de benefícios, garantia, subsídio, segurança e a maioria é autônomo e sofre em meio a exigências e custos o ano todo, mas que não pode ser repassado como deveria. Mas isso o estado não vê e tampouco quer ajudar esses profissionais que fazem um trabalho tão necessário e de tamanha responsabilidade. (Hudson Ferreira)

Toda lei gera custo e quem paga é sempre o consumidor final (Angelo Rodrigues Schettini)

OS ÓRGÃOS QUE DEVERIAM FISCALIZAR NÃO TRABALHAM. Não adianta implantar uma ferramenta de inovação sendo que não existe fiscalização. Grande parte dos transportes escolares são ilegais, falta termo de autorização, falta manutenção dos veículos, motoristas sem curso especializado. Em fim... esse vereador que criou essa lei, poderia me ouvir e criar formas efetivas de cobrar mais fiscalização. Cobra-se tanta taxa para a legalização de um veículo, porém só paga quem quer, não existe fiscalização. FALTA FISCALIZAÇÃO!!! FALTA COLOCAR OS ÓRGÃO COMPETENTES PARA TRABALHAR!!! (Beto Morais)

GPS e câmera é segurança, quem fica em desacordo eu acho estranho (Fernando Paiva)

Pra mim é normal e nem precisa de lei pra isso. O ruim é quando o estado se mete e o GPS precisa ser certificado pelo Detran, e taxado anualmente. Aí o usuário sempre paga mais. (Leanderson Cabral)

Vamos falar a verdade: qual a necessidade de implantação de GPS? Tanta coisa para se implementado e o vereador quer fazer isso!! Ahhh tá de sacanagem, né! Engraçado que na pandemia não apareceu nenhum vereador pra saber como a classe estava se virando, muitos venderam seus carros, passaram por momentos muito difíceis, ninguém fez nada pela classe! Mas agora quer implantar GPS?.... Só pra deixar registrado, quando um pai contrata uma van escolar e é passado os bairros (trajetos) pra eles, isso vai aumentar o custo, que vamos repassar para os pais, e alguns pais (não são todos) infelizmente não vão aceitar o aumento. Isso vai gerar mais carros clandestino trabalhando, pois aqueles que trabalham certinhos com todos os itens e com o preço justo não têm valor, porque muitos não querem saber de GPS e sim de valores!!!!! (Essa e a realidade) (Eder Vieira)

Eu não acho importante. O motorista do transporte escolar precisa de ruas e avenidas com total segurança. (Maria Jose Pereira)

Desnecessário... Tanta coisa mais importante para se preocupar! Hoje em dia tantooo mimimimimim! Por isso temos essa geração frustrada e cheia de problemas psicológicos. (Jhonatann Bonatti Zanon I)