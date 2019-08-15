Protesto de trabalhadores da Ceasa divide opiniões dos leitores

Manifestantes protestam em frente a Ceasa Crédito: Vitor Jubini

protesto na manhã desta quinta-feira (15) impede a entrada de caminhões de produtores rurais nas Centrais de Abastecimento do Espírito Santo S.A (Ceasa), no bairro Vila Capixaba, em Cariacica. A manifestação, que começou de madrugada, interrompeu o trânsito na BR 262. Umde produtores rurais nas Centrais de Abastecimento do Espírito Santo S.A (), no bairro Vila Capixaba, em Cariacica. A manifestação, que começou de madrugada, interrompeu o trânsito na

Entre os motivos do protesto está a mudança na cobrança da taxa de acesso à Ceasa. Antes essa taxa valia por 24 horas. Agora, segundo os compradores, a cada vez que entra no local é preciso pagar um valor. Também há reclamações com relação às acomodações para os produtores.

governo do Estado anunciou que quer privatizar a Ceasa. A informação é do secretário de Estado de Governo, Tyago Hoffmann, que justifica a medida citando que a empresa não é sustentável. O protesto acontece no momento em que o. A informação é do secretário de Estado de Governo, Tyago Hoffmann, que justifica a medida citando que a empresa não é sustentável.

O assunto foi bastante debatido pelos leitores nas redes sociais. Confira alguns comentários:

Ninguém entra, ninguém sai. E sem previsão para acabar. O protesto acontece no momento em que o governo do Estado anunciou que quer privatizar a Ceasa. (Vanessa Duarte Grijo)

Total apoio aos produtores rurais! A Ceasa tem de ser pública e atender às demandas para a qual foi criada! (Leonara Margotto Tartaglia)

A Ceasa já era para estar privatizada, pois sempre gera prejuízo e quem paga a conta é o povo através dos impostos. Impostos têm que ser aplicados em educação, saúde, segurança, saneamento básico. Em outras palavras, para bem de todos e não em um só segmento! (Antonio Jésus Buson)

É muito fácil falar se estão certos ou errados, pois não sabem como é puxar carrinhos superpesados debaixo de sol e chuva nas condições precárias do Ceasa e ainda pagar caro para ter direito de entrar e sair. (Day Souza)

No nosso Brasil é só fazendo manifestações mesmo para termos os nossos direito garantidos. É o mínimo que podemos fazer. (Gilson Alves)

Só vejo gritaria e apitos. Deveriam arrumar um carro de som e colocar na rua para todos saberem qual é a verdadeira razão do protesto. Até agora só vejo bagunça! (Jefferson Alexandre Mattos)

Essa manifestação deveria ser feita dentro do Ceasa e não na BR 262, porque outras pessoas não têm nada a ver com isso. Deve ter ambulâncias na estrada. (Rogéria Pylro)

Já tomou seu café hoje? Então agradeça a Deus, ao produtor rural e aos funcionários do Ceasa e tenha um pouco mais de empatia às causas que talvez para você não façam diferença. (Juliano Duarte)

Vergonha. É triste pagar pedágio caro para entrar do Ceasa. Eles estão certíssimos. (Alexsandra do Leôni)

Meu Deus, quando não é uma coisa é outra. Acabamos de enfrentar a greve de ônibus, agora é isso. Até quando vamos ter que enfrentar tudo isso? (Luis Carlo Vieira)

Muita sacanagem! O povo quer trabalhar e o governo só atrapalha, em tudo quer tirar de quem produz. (Elizeu Vieira)