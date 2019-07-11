Leitores se dividem sobre proposta de festa semanal na Rua da Lama

Rua da Lama em noite de festa: moradores reclamam do excesso de barulho Crédito: Gazeta Online

Rua da Lama, em Jardim da Penha, foi aprovado na quarta-feira (10) na Câmara de Vereadores. A proposta, que obteve 10 votos favoráveis e dois contrários, segue agora para sanção do prefeito Luciano Rezende. O projeto de lei que pretende regularizar a realização de uma festa semanal, às terças-feiras, quintas-feiras e sábados, na, em. A proposta, que obteve 10 votos favoráveis e dois contrários, segue agora para sanção do prefeito Luciano Rezende.

A Rua da Lama é como ficou conhecida a Avenida Anísio Fernandes Coelho, no trecho entre a Praça Wolghano Netto e o cruzamento com a Rua Alziro Zarur, nas proximidades da Ufes. Autor do PL 5023/2018, o vereador Vinicius Simões defende que o local é um ponto de encontro tradicional que tem grande potencial para a promoção da cultura na Capital.

muitas reclamações de moradores, por conta do barulho e da grande circulação de pessoas. Com a regularização do evento, voltado para a divulgação de diversos gêneros musicais, a prefeitura passaria a organizar a atração, que hoje ocorre por iniciativa de donos de estabelecimentos da região. As festas na Rua da Lama, no entanto, já foram alvo de, por conta do barulho e da grande circulação de pessoas.

No Facebook do Gazeta Online, os leitores se mostraram divididos sobre a proposta. Confira alguns comentários:

Se não quiser ir à Lama, é só não ir. No Rio tem a Lapa; em São Paulo, a paulista e a Vila Madalena... por que não fazer da Lama um espaço de lazer? O projeto visa a organizar as festas e não a deixar que vire um Mandela. Galera aqui quer transformar Vitória numa roça. (Kaique Lopes)

E quem mora lá? Tem que abandonar a própria casa para poder dormir? (Paulo França Lacerda)

Por que não no Centro Histórico? Já seria um passo para a tão falada revitalização. (Glayds Sgulmaro)

Uma falta de respeito com todos os moradores que paga os seus impostos corretamente! O povo vai dar a resposta nas próximas eleições, pode ter certeza! (Richard Freitas)

Até o nome da rua já diz tudo, Rua da Lama. Mas não vai durar, porque os moradores não vão aguentar o barulho e a bagunça. (Gilda Oliveira de Jesus)

“A gente não quer só comida, a gente quer comida, diversão e arte.” Parabéns pela iniciativa, vereador! Incentivo à cultura é necessário e forma cidadãos. O Brasil se perdeu na ignorância por acreditar que cultura e arte são coisas de gente fresca e metida. Só que não! (Alexandre Vilaça)

Ano que vem tem mais eleições para vereador. Já vão procurando seus títulos. Não deixem para a última hora. (Humberto Santos)