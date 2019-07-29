Leitores debatem expulsão de políticos "rebeldes" de partidos

Os deputados Tabata Amaral (PDT-SP) e Felipe Rigoni (PSB-ES) fazem parte do movimento Acredito Crédito: Jailson Sam/Câmara dos Deputados

reforma da Previdência na Câmara dos Deputados, no dia 10 de julho, terminou com um placar de 379 votos favoráveis e 131 contrários. Desse resultado, chamou atenção os votos de 19 parlamentares (8 do PDT e 11 do PSB) que endossaram as mudanças nas regras da aposentadoria, contrariando a decisão dos partidos. Agora, políticos "rebeldes" enfrentam a possibilidade de expulsão da legenda. A aprovação dana Câmara dos Deputados, no dia 10 de julho, terminou com um placar de 379 votos favoráveis e 131 contrários. Desse resultado, chamou atenção os votos de 19 parlamentares (8 do PDT e 11 do PSB) que endossaram as mudanças nas regras da aposentadoria, contrariando a decisão dos partidos. Agora, políticos "rebeldes" enfrentam a possibilidade de expulsão da legenda.

Felipe Rigoni (PSB) e a paulista Tabata Amaral (PDT), ambos parlamentares novatos. As comissões de ética das siglas abriram processo contra os dissidentes por infidelidade partidária. Entre os deputados federais que se insurgiram contra a orientação dos partidos estão o capixaba(PSB) e a paulista(PDT), ambos parlamentares novatos. As comissões de ética das siglas abriram processo contra os dissidentes por infidelidade partidária.

“Eu sabia que haveria uma consequência, mas tenho plena convicção do meu voto e da importância da reforma da Previdência”, disse Rigoni, que diz já ter sido sondado por nove partidos.

Um Tema, Duas Visões por dois especialistas, o professor e jornalista Gabriel Azevedo, que é vereador de Belo Horizonte e diretor de formação do Renova BR, que é contrário à expulsão; e o doutor em Ciência Política e Professor do Departamento de História da Ufes Ueber José de Oliveira, favorável à decisão dos partidos. O assunto foi debatido na seçãopor dois especialistas, o professor e jornalista, que é vereador de Belo Horizonte e diretor de formação do Renova BR, que é contrário à expulsão; e o doutor em Ciência Política e Professor do Departamento de História da Ufes, favorável à decisão dos partidos.

Os leitores do Gazeta Online também se manifestaram sobre a polêmica. Confira alguns comentários:

Concordo que o partido oriente o voto, mas obrigar o parlamentar a votar conforme o que a cúpula do partido decidiu é autoritarismo, isto é, podemos votar em qualquer candidato, que ele será manipulado pela cúpula de seu partido, o que não parece inteligente numa democracia. (Valderio Sotele Walger)

Essa turma jovem de parlamentares vota a favor da realidade, para beneficiar o Brasil e despreza a ideologia partidária, que está ultrapassada e só beneficia os caciques de partidos. Nova mentalidade! (Paulo Lourenço)

Se políticos não concordam com decisão do partido ou agem por vontade própria, que formem o seu próprio partido... está aí Marina Silva ensinando isso há tempo! (Alessandra Helena Ferreira)

Não votamos em partido. Votamos em quem representa melhor o povo. (Fátima Côco)

Se não concorda com a ideologia do partido, vai pra outro! Partidos têm que ter sua identidade. (Wilton Venezes)

Teria que ter uma punição para o partido nesse caso. (Solimar Leninha)

Quem tem que punir eles é o eleitor não votando mais neles. (Jose Maria Lopes)

Achei que os políticos deviam votar de acordo com os anseios de seus eleitores e não mandados por partidos. (Claudio Vieira)

33 partidos! R$ 927.750.560,00 de Fundo Partidário! A pergunta que a imprensa deveria fazer não é se medida de expulsão é justa? e sim se o financiamento de 33 partidos no Brasil com Fundo Partidário de quase 1 bilhão dos impostos dos brasileiros é justo? (Wanessa Pimentel)