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  • Exército começa a atuar na ajuda às vítimas da enchente em Vila Velha
Leonel Ximenes

Exército começa a atuar na ajuda às vítimas da enchente em Vila Velha

Publicado em 09 de Novembro de 2018 às 15:31

Públicado em 

09 nov 2018 às 15:31
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Os caminhões do Exército são mais preparados para áreas de alagamento Crédito: Arquivo
Homens e veículos do 38º Batalhão de Infantaria do Exército já estão nas ruas de Vila Velha ajudando no trabalho de resgate de vítimas da enchente que atinge o município. O pedido foi feito pelo Corpo de Bombeiros, que atendeu a uma demanda da prefeitura, e aprovado pelo comando do 38º BI.
O Gabinete de Gestão Integrada da PMVV havia solicitado o apoio do Exército para a Operação Verão, mas, diante das chuvas que atingem a cidade, os militares da força terrestre entraram logo em ação.
A ajuda federal está mais concentrada em Cobilândia e Jardim Marilândia, regiões mais atingidas pelas chuvas. Os veículos do Exército, por serem mais altos e robustos, têm mais facilidade em penetrar em áreas de alagamento.

Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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