Exército começa a atuar na ajuda às vítimas da enchente em Vila Velha

Homens e veículos do 38º Batalhão de Infantaria do Exército já estão nas ruas de Vila Velha ajudando no trabalho de resgate de vítimas da enchente que atinge o município. O pedido foi feito pelo Corpo de Bombeiros, que atendeu a uma demanda da prefeitura, e aprovado pelo comando do 38º BI.
O Gabinete de Gestão Integrada da PMVV havia solicitado o apoio do Exército para a Operação Verão, mas, diante das chuvas que atingem a cidade, os militares da força terrestre entraram logo em ação.
A ajuda federal está mais concentrada em Cobilândia e Jardim Marilândia, regiões mais atingidas pelas chuvas. Os veículos do Exército, por serem mais altos e robustos, têm mais facilidade em penetrar em áreas de alagamento.