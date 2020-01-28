"Exemplo é tudo", diz leitor sobre demissão de assessor por Bolsonaro

Presidente da República Jair Bolsonaro durante visita ao Taj Mahal. Crédito: Alan Santos/PR

Após usar um jato da FAB (Força Aérea Brasileira) para viajar à Índia, o secretário-executivo da Casa Civil, Vicente Santini, foi destituído do cargo por ordem do presidente Jair Bolsonaro.

A informação foi divulgada pelo jornal O Globo, que informou que Santini seguiu de Davos (Suíça) para a Índia num voo com apenas mais duas assessoras. O secretário estava representando o titular da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, que está em férias.

A decisão recebeu o apoio de muitos leitores na postagem de A Gazeta em seu perfil no Facebook, ressaltando principalmente que o presidente precisa ser enérgico em situações como essa. Contudo, muitas pessoas se lembraram do episódio em que familiares do presidente utilizaram helicóptero oficial para ir ao casamento de Eduardo Bolsonaro . Veja, abaixo, alguns comentários.

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Isso aí, Bolsonaro. Nada de conversinha. Errou, pagou. (Joao Salles Jp)

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Exemplo é tudo! (Bruno Falce)

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Parabéns Capitão, #BOLSONARO2022. Você é um exemplo para as pessoas de bem desta nação (Julio Cesar Viana da Costa)

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Ué.. mas pode usar helicópteros para transportar a família até o casamento do filho? (Diego Fiuza)

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Parabéns, presidente! A era PT, PMDB etc acabou! (Davi Botelho)

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Atitude correta do presidente. Agora, ele também tem que parar de usar as aeronaves da FAB para transportar a família para eventos não-políticos, como o casamento do filho. Né, presidente? O senhor usou, logo, todo mundo se viu no direito de usar. (Vitor Siqueira Pereira)

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Usa aviões da FAB até pra transportar COCAÍNA (Weslei Ventura Santana)

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Até que enfim um presidente com vergonha na cara... (Altair Junior Anzanello)

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Só podem os parentes dele. (Ricardo Nespoli)

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