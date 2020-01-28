"Exemplo é tudo", diz leitor sobre demissão de assessor por Bolsonaro

Após usar um jato da FAB (Força Aérea Brasileira) para viajar à Índia, o secretário-executivo da Casa Civil, Vicente Santini, foi destituído do cargo por ordem do presidente Jair Bolsonaro.
A informação foi divulgada pelo jornal O Globo, que informou que Santini seguiu de Davos (Suíça) para a Índia num voo com apenas mais duas assessoras. O secretário estava representando o titular da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, que está em férias.
A decisão recebeu o apoio de muitos leitores na postagem de A Gazeta em seu perfil no Facebook, ressaltando principalmente que o presidente precisa ser enérgico em situações como essa. Contudo, muitas pessoas se lembraram do episódio em que familiares do presidente utilizaram helicóptero oficial para ir ao casamento de Eduardo Bolsonaro. Veja, abaixo, alguns comentários.
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Isso aí, Bolsonaro. Nada de conversinha. Errou, pagou. (Joao Salles Jp)
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Exemplo é tudo! (Bruno Falce)
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Parabéns Capitão, #BOLSONARO2022. Você é um exemplo para as pessoas de bem desta nação (Julio Cesar Viana da Costa)
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Ué.. mas pode usar helicópteros para transportar a família até o casamento do filho? (Diego Fiuza)
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Parabéns, presidente! A era PT, PMDB etc acabou! (Davi Botelho)
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Atitude correta do presidente. Agora, ele também tem que parar de usar as aeronaves da FAB para transportar a família para eventos não-políticos, como o casamento do filho. Né, presidente? O senhor usou, logo, todo mundo se viu no direito de usar. (Vitor Siqueira Pereira)
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Usa aviões da FAB até pra transportar COCAÍNA (Weslei Ventura Santana)
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Até que enfim um presidente com vergonha na cara... (Altair Junior Anzanello)
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Só podem os parentes dele. (Ricardo Nespoli)
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Só quem pode é ele, né? (Marinalva Castro Sales)