Execução de vereadora no Rio é ataque à democracia

vereadora carioca Marielle Franco e de seu motorista, Anderson Pedro Gomes, na noite de quarta-feira (14) ganhou as páginas dos jornais e as redes sociais no Brasil e do mundo pelo absurdo: uma execução, com cinco tiros na cabeça, no meio da rua. Lamentavelmente, em meio à indignação, muitos comentários nas redes minimizavam ou mesmo justificavam as mortes pelo fato de a vereadora ser do PSOL. Alguns comemoraram. O assassinato daganhou as páginas dos jornais e as redes sociais no Brasil e do mundo pelo absurdo: uma execução, com cinco tiros na cabeça, no meio da rua. Lamentavelmente, em meio à indignação, muitos comentários nas redes minimizavam ou mesmo justificavam as mortes pelo fato de a vereadora ser do PSOL. Alguns comemoraram.

Poderíamos relevar se fosse mais uma caso daqueles em que “um ou outro” extremista exerce sua liberdade de expressão. No entanto, a enxurrada de pontos de vista e afirmações enviesadas é espelho de uma sociedade doente.

Uma execução não pode ser justificada ou lamentada de acordo com a posição que a vítima ocupa no espectro político. Uma barbárie como essa deve doer no coração de qualquer ser humano, à revelia de filiações, coligações ou inclinações partidárias.

Não é à força da bala que uma sociedade que se pretende evoluída resolve suas divergências ideológicas. Marielle Franco fez críticas em suas redes sociais à intervenção no Rio e à ação policial, posições que estão longe de serem uma unanimidade, mas era justamente o que lhe cabia como representante do povo eleita e militante da causa negra. O direito à livre opinião é princípio constitucional e base de um Estado democrático.

A execução de uma parlamentar é também um ataque à democracia, que não pode ser admitido ou relevado. É preciso uma investigação criteriosa, para que os autores sejam punidos e não reste dúvidas sobre as motivações.