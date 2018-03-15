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Opinião da Gazeta

Execução de vereadora no Rio é ataque à democracia

Não é à força da bala que uma sociedade que se pretende evoluída resolve suas divergências ideológicas. Direito à livre opinião é princípio constitucional

Publicado em 15 de Março de 2018 às 10:34

Públicado em 

15 mar 2018 às 10:34

Colunista

O assassinato da vereadora carioca Marielle Franco e de seu motorista, Anderson Pedro Gomes, na noite de quarta-feira (14) ganhou as páginas dos jornais e as redes sociais no Brasil e do mundo pelo absurdo: uma execução, com cinco tiros na cabeça, no meio da rua. Lamentavelmente, em meio à indignação, muitos comentários nas redes minimizavam ou mesmo justificavam as mortes pelo fato de a vereadora ser do PSOL. Alguns comemoraram.
Poderíamos relevar se fosse mais uma caso daqueles em que “um ou outro” extremista exerce sua liberdade de expressão. No entanto, a enxurrada de pontos de vista e afirmações enviesadas é espelho de uma sociedade doente.
Uma execução não pode ser justificada ou lamentada de acordo com a posição que a vítima ocupa no espectro político. Uma barbárie como essa deve doer no coração de qualquer ser humano, à revelia de filiações, coligações ou inclinações partidárias.
Não é à força da bala que uma sociedade que se pretende evoluída resolve suas divergências ideológicas. Marielle Franco fez críticas em suas redes sociais à intervenção no Rio e à ação policial, posições que estão longe de serem uma unanimidade, mas era justamente o que lhe cabia como representante do povo eleita e militante da causa negra. O direito à livre opinião é princípio constitucional e base de um Estado democrático.
A execução de uma parlamentar é também um ataque à democracia, que não pode ser admitido ou relevado. É preciso uma investigação criteriosa, para que os autores sejam punidos e não reste dúvidas sobre as motivações.
 

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