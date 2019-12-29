Exclusivo: o Amigo Xis de Bolsonaro e seus Ministros

. Bolsonaro começa:
Meu amigo oculto, como eu,
Vive a combater comunistas
Entende que o Trump é um Deus
Que veio nos salvar dos globalistas
No Itamaraty não cresceu
Mas tem os meus pontos de vista
Por isso de mim mereceu
Um impulso na carreira de estadista
Parceiro nosso é o povo judeu
Pela tradição cristã-israelita!
Essa tal de ONU para nós já deu
A nossa política é nacionalista!
Contra o tal de climatismo, os vermelhos,
Contra todo o marxismo cultural
Ao trumpismo ele se põe de joelhos
Vai salvar nossa cultura ocidental!
E em tudo está correto, afinal!
De estima a ele faço os meus protestos
Nessa brincadeira multilateral
O meu amigo secreto é o Ernesto!
. Ernesto Araújo:
Meu amigo minhas ideias compartilha
Mas as exercita na educação
Também decorou, do Olavo, a cartilha
Há uma guerra cultural nesta nação!
Crê que a escola deve seguir essa trilha
Parar de praticar a doutrinação
Respeitar a pátria, Deus e a família
Transmitir valores judaico-cristãos
Lançou guerra contra as universidades
Centros de balbúrdia e pouca vergonha
Menos grana para as humanidades
Produção de drogas e pés de maconha
Cortou verbas e suspendeu bolsas
São inúteis alguns cursos de humanas
Professores esquerdistas, zebras gordas
Paulo Freire expulso com um lança-chamas
Não domina bem a nossa ortografia
Mas, nas redes, como poucos se esforça
Tô com ele: chega de ideologia
A não ser, é claro, que seja a nossa…
Meu amigo oculto tem meu pensamento
Se você a esta altura ainda não sabe
Eu agora para todos apresento:
Meu amigo é o Abraham Weintraub!
. Abraham Weintraub:
O meu amigo oculto é o cara!
Tá fazendo à frente do Meio Ambiente
O que a gente está fazendo em nossas áreas
Mas de modo ainda mais eficiente
Não acredita no global aquecimento
Tá representando a classe ruralista
Não se importa muito com o desmatamento
É só pôr a culpa em ambientalistas
Mancha de óleo? Ocorreu um vazamento?
Vai às redes pra culpar os ativistas!
Reserva, aldeia, reflorestamento?
Esquece! Ele já riscou da lista
São entraves para o desenvolvimento
Leis ambientais precisam ser revistas
Exigências para licenciamento?
Mesma coisa: isso é coisa de esquerdista
Não quer nem saber quem foi o Chico Mendes
Em entrevista, pôs sua memória na lama
Tá deixando o presidente bem contente
Fez a limpa em institutos como o Ibama
Esse, enfim, do meu amigo, é o pensamento
Quem já sabe o nome, por favor, não fale
Me permitam desfrutar o meu momento:
Meu amigo oculto é o Ricardo Salles!
. Ricardo Salles:
O juiz da Lava Jato
Histórica operação
Herói da nação de fato
Do combate à corrupção
Deixou a magistratura
E a carreira vitalícia
Para juntar-se à nossa turma
É o ministro da Justiça!
Não preciso dizer mais
Mais, portanto, não demoro
O orgulho é demais:
Meu amigo é o Sergio Moro!
. Sergio Moro:
Meu amigo oculto, meu amigo…
Não sei se o defino assim
Fez um acordo comigo
Trabalhar pra ele eu vim
Prometeu-me carta branca
Depois me impôs alguns vetos
Em público já me deu bronca
De um modo meio indireto
Em tese sou ministro forte
Mas isso não é tão certo
Levei alguns piparotes
Do Coaf não cheguei perto
Mandei logo o meu pacote
Anticrime pro Congresso
Agora enfim sancionado
Mas com limitado sucesso
O texto foi bem retaliado
Caiu o meu “plea bargain”
E a prisão em 2º grau
Foi para o espaço também
Ainda meteram esse tal
De “juiz de garantias”
Algo que eu nem queria
Mas o "amigo" não deu ouvidos
Uma vaga no STF
Disse ter me prometido
Depois veio seu desmentido
Parece que é tudo blefe
Meu amigo oculto é, pois,
O nosso senhor presidente
Toma! Tá aqui seu presente
Só abra em 2022...