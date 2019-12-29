Exclusivo: o Amigo Xis de Bolsonaro e seus Ministros

. Bolsonaro começa:



Meu amigo oculto, como eu,

Vive a combater comunistas

Entende que o Trump é um Deus

Que veio nos salvar dos globalistas

No Itamaraty não cresceu

Mas tem os meus pontos de vista

Por isso de mim mereceu

Um impulso na carreira de estadista

Parceiro nosso é o povo judeu

Pela tradição cristã-israelita!

Essa tal de ONU para nós já deu

A nossa política é nacionalista!

Contra o tal de climatismo, os vermelhos,

Contra todo o marxismo cultural

Ao trumpismo ele se põe de joelhos

Vai salvar nossa cultura ocidental!

E em tudo está correto, afinal!

De estima a ele faço os meus protestos

Nessa brincadeira multilateral

O meu amigo secreto é o Ernesto!



. Ernesto Araújo:



Meu amigo minhas ideias compartilha

Mas as exercita na educação

Também decorou, do Olavo, a cartilha

Há uma guerra cultural nesta nação!

Crê que a escola deve seguir essa trilha

Parar de praticar a doutrinação

Respeitar a pátria, Deus e a família

Transmitir valores judaico-cristãos

Lançou guerra contra as universidades

Centros de balbúrdia e pouca vergonha

Menos grana para as humanidades

Produção de drogas e pés de maconha

Cortou verbas e suspendeu bolsas

São inúteis alguns cursos de humanas

Professores esquerdistas, zebras gordas

Paulo Freire expulso com um lança-chamas

Não domina bem a nossa ortografia

Mas, nas redes, como poucos se esforça

Tô com ele: chega de ideologia

A não ser, é claro, que seja a nossa…

Meu amigo oculto tem meu pensamento

Se você a esta altura ainda não sabe

Eu agora para todos apresento:

Meu amigo é o Abraham Weintraub!



. Abraham Weintraub:



O meu amigo oculto é o cara!

Tá fazendo à frente do Meio Ambiente

O que a gente está fazendo em nossas áreas

Mas de modo ainda mais eficiente

Não acredita no global aquecimento

Tá representando a classe ruralista

Não se importa muito com o desmatamento

É só pôr a culpa em ambientalistas

Mancha de óleo? Ocorreu um vazamento?

Vai às redes pra culpar os ativistas!

Reserva, aldeia, reflorestamento?

Esquece! Ele já riscou da lista

São entraves para o desenvolvimento

Leis ambientais precisam ser revistas

Exigências para licenciamento?

Mesma coisa: isso é coisa de esquerdista

Não quer nem saber quem foi o Chico Mendes

Em entrevista, pôs sua memória na lama

Tá deixando o presidente bem contente

Fez a limpa em institutos como o Ibama

Esse, enfim, do meu amigo, é o pensamento

Quem já sabe o nome, por favor, não fale

Me permitam desfrutar o meu momento:

Meu amigo oculto é o Ricardo Salles!



. Ricardo Salles:



O juiz da Lava Jato

Histórica operação

Herói da nação de fato

Do combate à corrupção

Deixou a magistratura

E a carreira vitalícia

Para juntar-se à nossa turma

É o ministro da Justiça!

Não preciso dizer mais

Mais, portanto, não demoro

O orgulho é demais:

Meu amigo é o Sergio Moro!



. Sergio Moro:

Meu amigo oculto, meu amigo…

Não sei se o defino assim

Fez um acordo comigo

Trabalhar pra ele eu vim

Prometeu-me carta branca

Depois me impôs alguns vetos

Em público já me deu bronca

De um modo meio indireto

Em tese sou ministro forte

Mas isso não é tão certo

Levei alguns piparotes

Do Coaf não cheguei perto

Mandei logo o meu pacote

Anticrime pro Congresso

Agora enfim sancionado

Mas com limitado sucesso

O texto foi bem retaliado

Caiu o meu “plea bargain”

E a prisão em 2º grau

Foi para o espaço também

Ainda meteram esse tal

De “juiz de garantias”

Algo que eu nem queria

Mas o "amigo" não deu ouvidos

Uma vaga no STF

Disse ter me prometido

Depois veio seu desmentido

Parece que é tudo blefe

Meu amigo oculto é, pois,

O nosso senhor presidente

Toma! Tá aqui seu presente

Só abra em 2022...

