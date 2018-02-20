Exclusivo: chefão capixaba da Vale no Espírito Santo pede demissão

O diretor de Operações Logísticas da Vale no Espírito Santo, o capixaba Fábio Brasileiro, pediu demissão da empresa. Representante institucional da mineradora no Estado, o executivo, segundo apurou a coluna, não concordou com a nova estrutura da companhia, mais centralizada.

Brasileiro era o capixaba de maior projeção na Vale. Com a nova configuração da empresa, ainda não é certo que um novo executivo venha para o Espírito Santo para substituí-lo; essa função poderá ser exercida por um quadro da mineradora em outro Estado, o que configura uma perda para os interesses do ES.

A coluna também apurou que Brasileiro, executivo de grande experiência e com muitos anos na função, poderá se tornar um conselheiro de relações institucionais da Vale, mas sem vínculo empregatício com a mineradora.