Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Exclusivo: chefão capixaba da Vale no Espírito Santo pede demissão
Leonel Ximenes

Exclusivo: chefão capixaba da Vale no Espírito Santo pede demissão

Representante institucional da mineradora no Estado, o executivo, segundo apurou a coluna, não concordou com a nova estrutura da companhia

Públicado em 

20 fev 2018 às 15:50
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

O diretor de Operações Logísticas da Vale no Espírito Santo, o capixaba Fábio Brasileiro, pediu demissão da empresa. Representante institucional da mineradora no Estado, o executivo, segundo apurou a coluna, não concordou com a nova estrutura da companhia, mais centralizada.
Brasileiro era o capixaba de maior projeção na Vale. Com a nova configuração da empresa, ainda não é certo que um novo executivo venha para o Espírito Santo para substituí-lo; essa função poderá ser exercida por um quadro da mineradora em outro Estado, o que configura uma perda para os interesses do ES.
A coluna também apurou que Brasileiro, executivo de grande experiência e com muitos anos na função, poderá se tornar um conselheiro de relações institucionais da Vale, mas sem vínculo empregatício com a mineradora.
Ele estava no comando da companhia no ES havia dois anos. Brasileiro admitia que a Vale precisava melhorar seus canais de relacionamento com a sociedade capixaba, que há anos cobra da empresa um maior controle das emissões de poluentes, principalmente o pó preto, na Ponta de Tubarão.

Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Igreja promove campanha de doação de sangue em Vila Velha
Imagem de destaque
Ferraço anuncia novo secretário de Ciência e Tecnologia do ES
Imagem de destaque
Concurso do MPES: inscrição é prorrogada e prova tem nova data

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados