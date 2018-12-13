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Leonel Ximenes

Ex-petista eleito para a superintendência do Sebrae-ES

Publicado em 13 de Dezembro de 2018 às 19:33

Públicado em 

13 dez 2018 às 19:33
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Pedro Rigo, que teve o apoio de PH e Casagrande, foi eleito por unanimidade (13 votos). Crédito: G1
Um ex-petista vai comandar a superintendência do Sebrae-ES: Pedro Rigo foi eleito ontem com todos os 13 votos dos representantes das instituições que formam o conselho da entidade. Ele teve o apoio do governador Paulo Hartung e do governador eleito, Renato Casagrande.
A grande surpresa foi a eleição do deputado federal Manato (PSL) para a presidência do Sebrae. Ele derrotou José Lino Sepulcri (Fecomércio) por 7 votos a 6. Os outros diretores eleitos são José Eugênio Vieira (atual superintendente), para a direção técnica;  e Luiz Henrique Toniato (representante da Findes), para a direção de atendimento. A direção vai gerir um orçamento anual em torno de R$ 89 milhões. 

Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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