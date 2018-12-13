Ex-petista eleito para a superintendência do Sebrae-ES

Um ex-petista vai comandar a superintendência do Sebrae-ES: Pedro Rigo foi eleito ontem com todos os 13 votos dos representantes das instituições que formam o conselho da entidade. Ele teve o apoio do governador Paulo Hartung e do governador eleito, Renato Casagrande.
A grande surpresa foi a eleição do deputado federal Manato (PSL) para a presidência do Sebrae. Ele derrotou José Lino Sepulcri (Fecomércio) por 7 votos a 6. Os outros diretores eleitos são José Eugênio Vieira (atual superintendente), para a direção técnica; e Luiz Henrique Toniato (representante da Findes), para a direção de atendimento. A direção vai gerir um orçamento anual em torno de R$ 89 milhões.