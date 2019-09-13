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Violência

Ex-estudante de direito é preso por tentativa de roubo em Vitória

O crime aconteceu na manhã desta sexta-feira, próximo à Delegacia Especializada de Segurança Patrimonial (DSP)

Publicado em 

13 set 2019 às 18:02

Publicado em 13 de Setembro de 2019 às 18:02

Everton Ribeiro da Silva, preso por tentativa de roubo Crédito: Reprodução/TV Gazeta
Um homem foi preso por tentativa de roubo e resistência a ação policial na Avenida Marechal Campos, em Vitória, na manhã desta sexta-feira (13). Trata-se de Everton Ribeiro da Silva, de 31 anos. Ele é ex-estudante de Direito e já estagiou no Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo (TJES).
Ex-estudante de direito é preso por tentativa de roubo em Vitória
>Policial civil flagra roubo e prende assaltante em Vitória
De acordo com o Delegado Titular da Delegacia Especializada de Segurança Patrimonial (DSP), Gianno Trindade, um policial da DSP estava chegando para trabalhar, quando viu uma movimentação estranha em frente a uma ONG destinada ao apoio de tratamento de câncer,
O policial tentou intervir, mas Everton reagiu, resistiu a voz de prisão e conseguiu fugir em direção ao Morro do Bonfim. Outro policial que estava passando no local percebeu a situação e também entrou na perseguição. O criminoso foi preso minutos depois.
>Homem é preso após tiroteio com a polícia em morro de Vitória
Segundo a polícia Everton confessou o crime. A justificativa para a tentativa do roubo era adquirir uma quantia no valor de R$ 200 reais que quitaria uma dívida com traficantes do bairro Itararé, por ter comprado drogas que ele usou durante toda a madrugada.
Longo histórico criminal
Everton possui outros cinco registros criminais. Duas passagens por roubo, uma por furto, uma por extorsão e outra por tráfico e associação ao tráfico.
Ele foi encaminhado para o Centro de Triagem de Viana (CTV) e vai passar por uma audiência de custódia  neste sábado (14), onde o juiz vai decidir se ele responderá os crimes preso ou em liberdade.
 

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