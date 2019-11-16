Evangélica, vice-governadora diz que respeita os LGBTs e aprende com eles

A vice-governadora Jaqueline Moraes (PSB) participou da 4ª Conferência Estadual LGBT+, na semana passada. E fez uma revelação, no discurso de abertura do evento: disse que é evangélica, que respeita os LGBTs e que eles são fonte de conhecimento para ela.
"É uma questão humana, valorizo o ser humano. Entendo as pautas que eles estão apresentando. Entendendo as dores dos nossos semelhantes, conseguimos respeitá-los. A gente aprende todo dia, inclusive com as crianças", afirmou a vice-governadora à coluna.
Jaqueline Moraes considera a polarização na sociedade tóxica. "Busco o equilíbrio. Conhecendo o mundo do outro, de quem pensa diferente, aprendemos a respeitar as pessoas".