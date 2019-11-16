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Leonel Ximenes

Evangélica, vice-governadora diz que respeita os LGBTs e aprende com eles

Jaqueline Moraes  participou da  4ª Conferência Estadual LGBT+

Públicado em 

16 nov 2019 às 10:00
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Jaqueline Moraes: respeito por quem pensa diferente Crédito: Monica Zorzanelli
A vice-governadora Jaqueline Moraes (PSB) participou da 4ª Conferência Estadual LGBT+, na semana passada. E fez uma revelação, no discurso de abertura do evento: disse que é evangélica, que respeita os LGBTs e que eles são fonte de conhecimento para ela.
"É uma questão humana, valorizo o ser humano.  Entendo as pautas que eles estão apresentando. Entendendo as dores dos nossos semelhantes, conseguimos respeitá-los.  A gente aprende todo dia, inclusive com as crianças", afirmou a vice-governadora à coluna.
 Jaqueline Moraes considera a polarização na sociedade tóxica. "Busco o equilíbrio. Conhecendo o mundo do outro, de quem pensa diferente, aprendemos a respeitar as pessoas".

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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