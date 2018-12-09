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VITOR VOGAS

Evair de Melo rejeita assumir secretaria de Agricultura

Deputado conta que recebeu convite de Casagrande, mas reeleito, decidiu permanecer na Câmara

Publicado em 09 de Dezembro de 2018 às 14:12

Públicado em 

09 dez 2018 às 14:12
Vitor Vogas

Colunista

Vitor Vogas

Evair de Melo Crédito: Câmara dos Deputados/Divulgação
Letícia Gonçalves - Interina
O deputado federal reeleito Evair Vieira de Melo (PP) rejeitou o convite do governador eleito Renato Casagrande (PSB) para assumir a secretaria de Agricultura a partir do ano que vem. O convite, de acordo com Evair, ocorreu na última sexta-feira (7). O deputado postou neste domingo (9), no Facebook, uma carta aberta explicando as razões para declinar da proposta, "diante do compromisso com milhares de capixabas que confiaram o voto" para reconduzi-lo à Câmara.
À coluna, o parlamentar disse que o convite de Casagrande foi pessoal e não passou por articulações com o PP, presidido no Estado pelo também deputado federal, não reeleito, Marcus Vicente: "Eu tenho um histórico com governador Casagrande, presidi o Incaper quando ele foi governador. Temos uma ligação com a agenda da Agricultura que não passa por partido".
Se Evair aceitasse a titularidade da pasta na gestão Casagrande, Marcus Vicente, suplente da coligação, assumiria a cadeira de deputado federal. O presidente estadual do PP segue como cotado para ocupar uma secretaria no governo socialista e foi citado, mais de uma vez, como uma possibilidade, justamente, para a Agricultura. Casagrande já havia dito que o PP estaria no governo, mas não necessariamente com Marcus Vicente. Com a recusa de Evair, as articulações continuam.

Vitor Vogas

Jornalista de A Gazeta desde 2008 e colunista de Política desde 2015. Publica diariamente informações e análises sobre os bastidores do poder no Espírito Santo

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marcus vicente PSB Renato Casagrande Evair de Melo PP
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