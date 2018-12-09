Evair de Melo rejeita assumir secretaria de Agricultura

Evair de Melo Crédito: Câmara dos Deputados/Divulgação

Letícia Gonçalves - Interina

O deputado federal reeleito Evair Vieira de Melo (PP) rejeitou o convite do governador eleito Renato Casagrande (PSB) para assumir a secretaria de Agricultura a partir do ano que vem. O convite, de acordo com Evair, ocorreu na última sexta-feira (7). O deputado postou neste domingo (9), no Facebook, uma carta aberta explicando as razões para declinar da proposta, "diante do compromisso com milhares de capixabas que confiaram o voto" para reconduzi-lo à Câmara.

À coluna, o parlamentar disse que o convite de Casagrande foi pessoal e não passou por articulações com o PP, presidido no Estado pelo também deputado federal, não reeleito, Marcus Vicente: "Eu tenho um histórico com governador Casagrande, presidi o Incaper quando ele foi governador. Temos uma ligação com a agenda da Agricultura que não passa por partido".