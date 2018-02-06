Estudantes de Direito da Ufes são top 8 em Paris

As estudantes de Direito da Ufes Bárbara Seccato, Júlia Borges, Isabella Calmon, Carol Stange, Luiza Barbosa e Thaís Tatagiba: talento capixaba para Paris e o mundo verem. Crédito: Divulgação

Seis capixabas, todas com menos de 30 anos, conseguiram um feito inédito ontem em Paris. Representando a Ufes, elas chegaram às quartas de final (oito equipes) da 13ª Competição Internacional de Mediação Comercial da Câmara Internacional do Comércio. O evento reúne 66 equipes de mediação de universidades do mundo todo. A Ufes é a única equipe brasileira que chegou a essa fase, superando USP, PUC-SP, Mackenzie, FGV Rio e FGV SP.

NO BRASIL

Em 2017, a mesma turma, com o reforço de dois colegas, já havia obtido em São Paulo o inédito título para a Ufes de campeã nacional da 2ª Competição Brasileira de Mediação Empresarial, a maior da América Latina.

A COMPETIÇÃO

Na ocasião a disputa reuniu 16 universidades do Brasil, sempre no modelo de duas turmas, frente a frente, disputando qual melhor desempenho apresentam na mediação de um conflito fictício, exatamente como é na disputa na França.

A NOTA

A Diocese de Cachoeiro emitiu nota oficial na qual diz que o monsenhor Rômulo Zagotto, que em vídeo defendeu Lula, pediu voto para o petista e atacou a “elite branca, burra e golpista”, não fala em nome da Igreja.

A REALIDADE

Mas tem que combinar com o padre antes. No vídeo, ele começa sua verborragia se identificando como padre da Diocese de Cachoeiro e que trabalha na Catedral de São Pedro.

A DÚVIDA

Neste episódio, a propósito, tem muita gente perguntando: será que o monsenhor aceita ofertas e dízimos da “elite branca, burra e golpista” para a manutenção da Igreja?

CONSTATAÇÃO

Brasília está desmoronando.

VIROU FÃ

Teve deputado que acha que o colega Marcelo Santos (PMDB) exagerou em seu discurso de elogio ao governador Hartung durante café na tarde de segunda-feira no Palácio Anchieta.

ANTES E DEPOIS

Por falar no governador, ele falou logo depois de Bolsonaro, ontem, na 19ª edição do CEO Conference, promovida pelo BTG Pactual (SP), um dos maiores eventos do mercado financeiro da América Latina.

FARMÁCIA DÁ SAMBA

A proliferação de farmácias no Estado inspirou o Bloco Breque, que criou a marchinha “Atrás do Rivo Trio” para se apresentar neste domingo, às 20h, na Costa Pereira, e na segunda à tarde, quando sai em um minitrio pela Av. Jerônimo Monteiro.

CURA E LOUCURA

O bloco, que vai homenagear o músico Alexandre Lima, um dos seu fundadores, agitará o carnaval de Vitória com o refrão: “Pague menos pela cura. Rivotril para a loucura. É que o doutor não liberou o exame. E o Bloco Bleque já vai passar”.

FREUD EXPLICA?

O que leva um ser humano a roubar uma girafa de escola de samba?

VOLTA À REALIDADE

Depois que a festa do Sambão do Povo acabou, na manhã de domingo, gatunos invadiram alguns camarotes e roubaram o que encontraram por lá.

FAXINA COMPLETA

De um deles foram levados caixas térmicas, mesas, cadeiras, toalhas, caixas de som, globo de luz, bebidas, vasilhas e até um balde e uma vassoura.

DOIS CONTRA UM

Após a confirmação de um macaco morto por febre amarela em Rio Novo do Sul, a Secretaria de Saúde de Itapemirim procurou a mesma secretaria daquele município para ações conjuntas. Nos distritos de Itapemirim, a vacinação foi reforçada.

COISA ESTRANHA

O verão cansou e foi embora.

EXPANSÃO

Segundo o Banco Central, o Sicoob ultrapassou o Santander e passou a ter a quinta maior rede de atendimento do país. Atrás apenas do Banco do Brasil, Bradesco, Caixa e Itaú.

OURO NO TANQUE

Em alguns postos de combustível na Grande Vitória, o preço do litro do etanol já está encostando no da gasolina.

ALÔ, PRESIDENTE TEMER!