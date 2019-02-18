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Desaparecidos

Estudante desaparece a caminho de escola em Vila Velha

Samyra Oliveira Pinheiro Braga, de 16 anos, foi vista pela última vez na entrada da Escola Desembargador Ferreira Coelho, no bairro Glória

Publicado em 

18 fev 2019 às 19:03

Publicado em 18 de Fevereiro de 2019 às 19:03

Samyra Oliveira Pinheiro Braga, de 16 anos, desapareceu após sair de casa para ir à escola nesta sexta-feira (15) no bairro Glória, em Vila Velha Crédito: Divulgação | Polícia Civil
ATUALIZAÇÃO
A adolescente foi encontrada na Serra, pelos familiares, na noite desta segunda-feira (18). Segundo a mãe, ela passa bem.
A estudante Samyra Oliveira Pinheiro Braga, de 16 anos, desapareceu após sair de casa para ir à Escola Desembargador Ferreira Coelho, no bairro Glória, em Vila Velha, na tarde desta sexta-feira (15). No momento do sumiço, ela vestia o uniforme, calça jeans e sandália.
A faxineira e mãe de Samyra, Eliane Carlo Oliveira, de 35 anos, relata que percebeu o sumiço da filha quando ela não chegou em casa no horário de costume. Posteriormente, ligou para a instituição e soube, pelo porteiro, que a adolescente não compareceu a aula e foi vista pela última vez na entrada da escola.
"Liguei para a escola e o porteiro disse que viu Samyra na entrada, mas que ela não chegou a assistir às aulas", conta.
Eliane afirma ainda que Samyra é tranquila e não vê motivações para o desaparecimento.
> Monitor de projeto ambiental desaparece em Anchieta
Caso tenha alguma informação que ajude a família a encontrar Samyra, ligue para os telefones (27) 99282-5287, (27) 99893-4807 ou 181.

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