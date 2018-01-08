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  • Estrutura metálica da Terceira Ponte terá 200 pontos avaliados
Leonel Ximenes

Estrutura metálica da Terceira Ponte terá 200 pontos avaliados

Publicado em 08 de Janeiro de 2018 às 17:37

Públicado em 

08 jan 2018 às 17:37
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

A Rodosol faz a manutenção da estrutura metálica da Terceira Ponte a cada quatro anos. Crédito: Gazeta Online
A estrutura metálica da Terceira Ponte, planejada na década de 1970, com 714 metros de comprimento e 13 metros de altura, recebe, nesta semana, novas inspeções. Em média, 200 pontos serão avaliados, por meio de técnicas de manutenção consideradas inovadoras, que inclui o uso de equipamentos de ultrassonografia e ensaios com líquido penetrante que fornecerão informações importantes sobre a integridade da estrutura metálica.
Todo o trabalho será realizado no interior da estrutura, no chamado “caixão metálico”, com auxílio de andaimes, instalação de iluminação e exaustores. A manutenção faz parte do cronograma de inspeções regulares, realizadas pela Rodosol a cada quatro anos, e tem previsão para ser concluída em 15 dias. Durante o trabalho de manutenção, segundo a concessionária, o trânsito na ponte não será afetado.

Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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