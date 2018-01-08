Estrutura metálica da Terceira Ponte terá 200 pontos avaliados

A estrutura metálica da Terceira Ponte, planejada na década de 1970, com 714 metros de comprimento e 13 metros de altura, recebe, nesta semana, novas inspeções. Em média, 200 pontos serão avaliados, por meio de técnicas de manutenção consideradas inovadoras, que inclui o uso de equipamentos de ultrassonografia e ensaios com líquido penetrante que fornecerão informações importantes sobre a integridade da estrutura metálica.

Todo o trabalho será realizado no interior da estrutura, no chamado “caixão metálico”, com auxílio de andaimes, instalação de iluminação e exaustores. A manutenção faz parte do cronograma de inspeções regulares, realizadas pela Rodosol a cada quatro anos, e tem previsão para ser concluída em 15 dias. Durante o trabalho de manutenção, segundo a concessionária, o trânsito na ponte não será afetado.