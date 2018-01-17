Estradas e esgoto são repelentes de turistas no ES

Praias bonitas e belezas naturais não são suficientes para criar um polo atrativo e permanente de turismo, e o Espírito Santo é a maior prova disso. Por mais que tenha encantos inegáveis, o potencial é desperdiçado pela infraestrutura defasada. Basta ver as principais estradas que levam às nossas praias: entra verão, sai verão, entre uma operação tapa-buraco e outra, não há uma melhora duradoura da qualidade das vias.

Se na estação do calor todos querem relaxar, escolher as praias capixabas pode ser um empecilho para conseguir esse objetivo. A dor de cabeça com os prejuízos causados por uma pista esburacada pode estragar as férias de qualquer um. A BR 262, que recebe os turistas mineiros, está tomada de buracos, como relata o repórter Kaique Dias em reportagem na edição de hoje. A ES 010 não está em melhor situação.