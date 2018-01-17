Estradas e esgoto são repelentes de turistas no ES

Praias bonitas e belezas naturais não são suficientes para criar um polo atrativo e permanente de turismo, e o Espírito Santo é a maior prova disso. Por mais que tenha encantos inegáveis, o potencial é desperdiçado pela infraestrutura defasada. Basta ver as principais estradas que levam às nossas praias: entra verão, sai verão, entre uma operação tapa-buraco e outra, não há uma melhora duradoura da qualidade das vias.
Se na estação do calor todos querem relaxar, escolher as praias capixabas pode ser um empecilho para conseguir esse objetivo. A dor de cabeça com os prejuízos causados por uma pista esburacada pode estragar as férias de qualquer um. A BR 262, que recebe os turistas mineiros, está tomada de buracos, como relata o repórter Kaique Dias em reportagem na edição de hoje. A ES 010 não está em melhor situação.
Depois dessa travessia do medo, o turista finalmente chega à praia. E dá de cara com esgoto a céu aberto, despejado diretamente no mar, como este jornal mostrou na semana passada. O cenário visto em Manguinhos e na Praia do Morro é uma vergonha para todo capixaba. Um visitante que se depara com tanta sujeira certamente desiste voltar. Isso sem falar em outros gargalos que não se resolvem, seja no setor hoteleiro ou de serviços. O novo aeroporto está para sair, mas veja quanto tempo demorou. O Espírito Santo, infelizmente, não consegue deixar de ser um repelente de turista.