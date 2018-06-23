Esta Copa não tem o mesmo gosto de antes

Amistoso da Seleção Brasileira contra o Chile, no Maracanã, Rio de Janeiro, em 19/05/66 Crédito: Ultima Hora/Arquivo do Estado

Há 60 anos acompanho as Copas de Mundo do Futebol, pois, em 1958, com três anos, estava no colo de meu pai, quando ele a ouvia, pelo rádio, e torcia pela Seleção Brasileira na Suécia. Papai era fanático por futebol e isso marcou minha infância, vivida em torno de um campo, onde ele disputava as peladas com os amigos. Creio que o frustrei, por não gostar de jogar futebol como ele, mas, pelo menos, era um bom torcedor, aprendendo com os adultos a xingar o time adversário naqueles tempos do politicamente incorreto. Até as brigas, ao final do jogo, já eram previstas, pois ele dizia para os filhos, rindo: “Quando o jogo terminar, corram pra casa, pois vai ter briga; se perdermos, não vamos aceitar; se ganharmos, eles vão brigar”. Mas tudo terminava em festa, com direito a frango, pernil ou cabrito assado compartilhado entre o time local e os visitantes.

Em 1966, ele não pôde assistir à Copa da Inglaterra, pois morreu em janeiro, com apenas 35 anos. Pelo menos não assistiu ao fraco desempenho da Seleção Brasileira, em que a dupla Pelé/Garrincha não funcionava mais para salvar nosso time, decadente após as vitórias de 1958, na Suécia, e 1962, no Chile. Por outro lado, poderia ter-se alegrado com a seleção portuguesa, seu segundo time, pois seu pai era português, e o Eusébio, o Pelé de Portugal, na época.

Em 1966, ele não pôde assistir à Copa da Inglaterra, pois morreu em janeiro, com apenas 35 anos. Pelo menos não assistiu ao fraco desempenho da Seleção Brasileira, em que a dupla Pelé/Garrincha não funcionava mais para salvar nosso time

Hoje, quando assisto a mais uma Copa do Mundo, na Rússia, imagino o que ele estaria sentindo e dizendo, ao ver o nosso principal craque mais preocupado com o penteado do que com o futebol a ser jogado em campo. No mínimo, diria: “Isso não é coisa de jogador de futebol!”. E talvez até passasse a torcer mais por outros times que estão realmente jogando futebol, como o da anfitriã, a Rússia, o do México, o de Portugal ou, quem sabe, até o da seleção do Senegal, que joga com a alegria e a irreverência dos africanos que, um dia, também já tivemos.

O que sei é que estamos vivendo tempos tão conturbados que nem a nossa Seleção nos traz alegrias. Vestimos, como sempre, a camisa verde e amarela, e não há razão por não o fazer, juntamo-nos aos amigos e familiares para torcer, mas nos falta a alegria para compartilhar. Até nossos afortunados compatriotas, que tiveram a oportunidade de ir à Rússia, nos envergonham, e ao mundo, com suas postagens machistas e preconceituosas, sua tradicional falta de princípios morais e éticos e sua má educação costumeira.

Parece que, em vez de calçarmos a “pátria de chuteiras”, entramos na Copa da Rússia de salto alto, que quebrou, e o jogamos na cara do mundo, sem saber o que fazer com o traste.

*O autor é professor e escritor