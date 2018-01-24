Esquema especial de segurança não foi acionado

Manifestação pró-Lua na Praça Costa PereiraCrédito: Marcelo Prest
O clima de rivalidade política nas redes sociais entre petistas e seus adversários não foi transposto para as ruas da Grande Vitória. A Secretaria Estadual da Segurança Pública (Sesp) nem chegou a instalar ontem a chamada “Sala de Situação”, por onde monitora, nas vias públicas e na internet, o movimento nos pontos com potencial de conflito na cidade.
PRAÇA ESVAZIADA
O fracasso do ato do PT em favor de Lula na Costa Pereira, no Centro de Vitória, deu uma boa medida da desmobilização. Por volta das 16h, logo após o segundo voto, o do desembargador Victor Laus, militantes que acompanhavam o julgamento do PT deixaram a praça. Os ataques ao longo do dia limitaram-se à guerra de teclados nos computadores.
CONSTATAÇÃO
Lula está mais longe da cédula e mais perto da cela.
O MERCADO CURTIU
À medida que os desembargadores votavam pela condenação de Lula, a Bolsa de Valores disparava.
O TWITTER REAGIU
A hashtag #MoluscoNaCadeia liderou em vários momentos o trending topics mundial.
SOLTADOR OFICIAL
De um leitor comentando o foguetório na Praia do Canto logo após o fim do julgamento de Lula: “Será que foi o Gilmar Mendes que mandou soltar?”
NADA A DECLARAR
O presidente da OAB-ES disse que, por motivos profissionais, não acompanhou o julgamento: “Prefiro não me pronunciar”, afirmou Homero Mafra.
JUSTIÇA RÁPIDA...
O presidente da OAB nacional, Cláudio Lamachia, diferentemente de alguns do seus colegas, defende a celeridade dos julgamentos. Segundo ele, o réu acaba sendo beneficiado.
...É JUSTIÇA BOA
“É fundamental para o próprio direito do réu que o processo tenha celeridade. Isso conspira a favor dele. (...) Se alguém está se defendendo em juízo e essa pessoa se considera inocente, quanto antes puder provar a sua inocência, melhor será”, ensinou o doutor ao Estadão.
DIREITA DIVIDIDA
É segredo, mas o fato é que a direção do MBL no Estado comemorou o fracasso da manifestação do rival Vem Pra Rua, na terça-feira, em frente à Justiça Federal na Av. Beira-Mar.
O CORONEL CURTIU
Do coronel Ferrari, chefe da Casa Militar do governo do Estado, que postou uma foto todo sorridente no Face, uma hora depois do julgamento de Lula: “Termino o dia de hoje assim: sorridente e de alma lavada”.
A PIADA DO DIA
O presidente Temer teve coragem de declarar que a expressiva subida da Bolsa ontem deveu-se ao seu discurso em Davos, na Suíça.
PÉ-FRIO
O argentino Maradona exibiu ontem uma camisa verde-amarela com o nome de Lula e o número 18. Errou por pouco: foi 12.
AUTOCRÍTICA PETISTA
De um membro da executiva estadual do PT aborrecido com o fracasso do ato pró–Lula na Praça Costa Pereira: “Os dirigentes do PT e as lideranças (deputados estaduais e federais) estão distantes da sociedade civil organizada e dos trabalhadores. Além disso, nada fazem pelos mandatos para mobilizar ou fazem pouco”.
ECONOMIZOU O PRESENTE
Tem recebido com correspondência com alguns dias de atraso? Considere-se um “privilegiado”. Ontem, um radialista recebeu, pelos Correios, convite para uma festa que será realizada em 30 de janeiro. O problema: do ano passado.
CRUELDADE
Moradora de Domingos Martins denuncia: tem gente vindo da Grande Vitória e do interior para abandonar cachorros e gatos em Campinho. Na noite passada, alguém jogou um cachorrinho no quintal dela.
ISTO É ITAÚNAS
Recém-aberto, um bar em Itaúnas tem no seu cardápio uma linguiça artesanal acompanhada de geleia de “jabucetanga”. Não é nada mais que uma mistura de jabuticaba, acerola e pitanga.
TRANSCOL COM GRIFE
O ônibus seletivo que atende Itaparica, Itapoã e Praia da Costa está mais caro (5,70) e lotado. Muitos passageiros estão pagando muito para viajar em pé e espremidos. E alguns horários ainda foram suprimidos.
MARCA SINDICAL
O presidente estadual do PT, João Coser, voltou às origens. Pelo menos a barba, marca do companheiro no tempo da luta sindical.
ALÔ, JUSTIÇA?
E Aécio?
Leonel Ximenes
Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.