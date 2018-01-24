Esquema especial de segurança não foi acionado

Manifestação pró-Lua na Praça Costa Pereira Crédito: Marcelo Prest

O clima de rivalidade política nas redes sociais entre petistas e seus adversários não foi transposto para as ruas da Grande Vitória. A Secretaria Estadual da Segurança Pública (Sesp) nem chegou a instalar ontem a chamada “Sala de Situação”, por onde monitora, nas vias públicas e na internet, o movimento nos pontos com potencial de conflito na cidade.

PRAÇA ESVAZIADA

O fracasso do ato do PT em favor de Lula na Costa Pereira, no Centro de Vitória, deu uma boa medida da desmobilização. Por volta das 16h, logo após o segundo voto, o do desembargador Victor Laus, militantes que acompanhavam o julgamento do PT deixaram a praça. Os ataques ao longo do dia limitaram-se à guerra de teclados nos computadores.

CONSTATAÇÃO

Lula está mais longe da cédula e mais perto da cela.

O MERCADO CURTIU

À medida que os desembargadores votavam pela condenação de Lula, a Bolsa de Valores disparava.

O TWITTER REAGIU

A hashtag #MoluscoNaCadeia liderou em vários momentos o trending topics mundial.

SOLTADOR OFICIAL

De um leitor comentando o foguetório na Praia do Canto logo após o fim do julgamento de Lula: “Será que foi o Gilmar Mendes que mandou soltar?”

NADA A DECLARAR

O presidente da OAB-ES disse que, por motivos profissionais, não acompanhou o julgamento: “Prefiro não me pronunciar”, afirmou Homero Mafra.

JUSTIÇA RÁPIDA...

O presidente da OAB nacional, Cláudio Lamachia, diferentemente de alguns do seus colegas, defende a celeridade dos julgamentos. Segundo ele, o réu acaba sendo beneficiado.

...É JUSTIÇA BOA

“É fundamental para o próprio direito do réu que o processo tenha celeridade. Isso conspira a favor dele. (...) Se alguém está se defendendo em juízo e essa pessoa se considera inocente, quanto antes puder provar a sua inocência, melhor será”, ensinou o doutor ao Estadão.

DIREITA DIVIDIDA

É segredo, mas o fato é que a direção do MBL no Estado comemorou o fracasso da manifestação do rival Vem Pra Rua, na terça-feira, em frente à Justiça Federal na Av. Beira-Mar.

O CORONEL CURTIU

Do coronel Ferrari, chefe da Casa Militar do governo do Estado, que postou uma foto todo sorridente no Face, uma hora depois do julgamento de Lula: “Termino o dia de hoje assim: sorridente e de alma lavada”.

A PIADA DO DIA

O presidente Temer teve coragem de declarar que a expressiva subida da Bolsa ontem deveu-se ao seu discurso em Davos, na Suíça.

PÉ-FRIO

O argentino Maradona exibiu ontem uma camisa verde-amarela com o nome de Lula e o número 18. Errou por pouco: foi 12.

AUTOCRÍTICA PETISTA

De um membro da executiva estadual do PT aborrecido com o fracasso do ato pró–Lula na Praça Costa Pereira: “Os dirigentes do PT e as lideranças (deputados estaduais e federais) estão distantes da sociedade civil organizada e dos trabalhadores. Além disso, nada fazem pelos mandatos para mobilizar ou fazem pouco”.

ECONOMIZOU O PRESENTE

Tem recebido com correspondência com alguns dias de atraso? Considere-se um “privilegiado”. Ontem, um radialista recebeu, pelos Correios, convite para uma festa que será realizada em 30 de janeiro. O problema: do ano passado.

CRUELDADE

Moradora de Domingos Martins denuncia: tem gente vindo da Grande Vitória e do interior para abandonar cachorros e gatos em Campinho. Na noite passada, alguém jogou um cachorrinho no quintal dela.

ISTO É ITAÚNAS

Recém-aberto, um bar em Itaúnas tem no seu cardápio uma linguiça artesanal acompanhada de geleia de “jabucetanga”. Não é nada mais que uma mistura de jabuticaba, acerola e pitanga.

TRANSCOL COM GRIFE

O ônibus seletivo que atende Itaparica, Itapoã e Praia da Costa está mais caro (5,70) e lotado. Muitos passageiros estão pagando muito para viajar em pé e espremidos. E alguns horários ainda foram suprimidos.

MARCA SINDICAL

O presidente estadual do PT, João Coser, voltou às origens. Pelo menos a barba, marca do companheiro no tempo da luta sindical.

ALÔ, JUSTIÇA?

E Aécio?