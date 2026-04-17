WSL: Brasil emplaca 6 surfistas nas oitavas da etapa de Margaret River

O surfe brasileiro emplacou seis representantes nas oitavas de final da etapa australiana de Margaret River, a segunda da Liga Mundial de Surfe - World Surf League (WSL). Na abertura da janela nesta quinta-feira (16), avançaram Gabriel Medina, Yago Dora, Ítalo Ferreira, João Chianca e dos irmãos Miguel e Samuel Pupo. Quem deu adeus precoce à Margaret River foi Matheus Herdy, Filipe Toledo e Alejo Muniz. Ao todo, a WSL reúne 36 surfistas na competição masculina e 24 na feminina.
Primeiro a se classificar, o paulista Samuel Pupo obteve 15.50 (soma das duas maiores notas) na bateria de abertura do round 2 contra o norte-americano Cole Houshmand (11.60). Nas oitavas, o brasileiro duelará com o norte-americano Kanoa Igarashi.
Na sétima bateria, o tricampeão mundial Gabriel Medina sobrou diante do mexicano Alan Cleland. Terceiro colocado na etapa de Bells Beach semana passada, Medina somou 13.16 contra 8.50 do mexicano. O próximo adversário do paulista de São Sebastião será o anfitrião Jack Robinson, que foi bicampeão da etapa em 2024.
O catarinense Yago Dora, atual campeão mundial, levou a melhor na estreia contra o australiano Jacob Willcox, com somatório 13.67 contra 12.93 ao final da nona bateria. Dora terá pela frente nas oitavas o australiano-japonês Connor O’Leary.
Na 11ª bateira, o bicampeão mundial Ítalo Ferreira travou uma disputa emocionante contra o marroquino Ramzi Boukhiam e sal vitorioso. O potiguar avançou com apenas 14 décimos de diferença, com total 13.47 contra 13.33 do adversário. A disputa das oitavas será 100% brasileira: Ítalo enfrentará João Chianca, que se classificou na bateria seguinte, ao derrotar o norte-americano Jake Marshall. Surfista de Saquarema (RJ), Chianca anotou 12.70 contra 12.00 de Marshall.
Último brasileiro a descer as ondas de Margareth River, Miguel Pupo, líder do ranking após o título em Bells Beach, passou fácilo pelo australiano Morgan Cibilic, com nota 12.83 contra 6.90. Nas oitavas o paulista enfrentará outro anfitrião: Ethan Ewing.
O Brasil conta ainda com Luana Silva na competição feminina. Ela estreará direto no round 2 contra a dona da casa Sophie McCulloc.
Round 1 masculino
Oscar Berry (AUS) 12.40 x Jacob Willcox (AUS) 14.94
Mateus Herdy (BRA) 12.96 x Jack Thomas (AUS) 15.33
Callum Robson (AUS) 10.10 x Liam O'Brien (AUS) 13.83
Luke Thompson (AFR) 11.17 x Ramzi Boukhiam (MAR) 13.83
Round 2 masculino
Cole Houshmand (EUA) 7.17 x Samuel Pupo (BRA) 15.50
Kanoa Igarashi (JAP) 15.23 x Eli Hanneman (HAV) 11.67
Jordy Smith (AFR) 9.47 x Liam O'Brien (AUS) 14.00
Barron Mamiya (HAV) 11.66 x Joel Vaughan (AUS) 12.67
Marco Mignot (FRA) 12.03 x Crosby Colapinto (EUA) 14.37
Griffin Colapinto (EUA) 14.10 x Jack Thomas (AUS) 10.94
Gabriel Medina (BRA) 13.16 x Alan Cleland (MEX) 8.50
Jack Robinson (AUS) 13.97 x Kauli Vaast (FRA) 13.60
Yago Dora (BRA) 13.67 x Jacob Willcox (AUS) 12.93
Connor O'Leary (JPN) 13.34 x Rio Waida (IND) 10.80
Filipe Toledo (BRA) 14.03 x George Pittar (AUS) 14.90
Leonardo Fioravanti (ITA) 12.00 x Seth Moniz (HAV) 11.34
Italo Ferreira (BRA) 13.47 x Ramzi Boukhiam (MAR) 13.33
Jake Marshall (EUA) 12.00 x João Chianca (BRA) 12.70
Ethan Ewing (AUS) 11.64 x Alejo Muniz (BRA) 7.93
Miguel Pupo (BRA) 12.83 x Morgan Cibilic (AUS) 6.90
Duelos das oitavas de final
Samuel Pupo (BRA) x Kanoa Igarashi (JAP)
Liam O'Brien (AUS) x Joel Vaughan (AUS)
Crosby Colapinto (EUA) x Griffin Colapinto (EUA)
Gabriel Medina (BRA) x Jack Robinson (AUS)
Yago Dora (BRA) x Connor O'Leary (JAP)
George Pittar (AUS) x Leonardo Fioravanti (ITA)
Italo Ferreira (BRA) x João Chianca (BRA)
Miguel Pupo (BRA) x Morgan Cibilic (AUS)