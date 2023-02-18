VP aposta em jovens e Flamengo ganha do Resende pelo Carioca

Em jogo que passou longe do ritmo agitado do Carnaval, o Flamengo venceu o Resende por 2 a 0, neste sábado (18), em Volta Redonda, e ampliou a vantagem na liderança do Campeonato Carioca.
O triunfo foi construído com um gol de Matheus Gonçalves, de 17 anos, e de André, de 20. Os dois entraram no segundo tempo do duelo.
O Rubro-Negro foi a campo com jogadores considerados reservas e outros do sub-20. O time principal permaneceu no Rio de Janeiro para seguir a preparação para a Recopa Sul-Americana.
O primeiro duelo com o Independiente Del Valle, campeão da Copa Sul-Americana, será na terça-feira, em Guayaquil. A volta será no dia 28, no Maracanã.
Com o placar, a equipe de Vítor Pereira foi a 20 pontos, enquanto o Resende permaneceu com quatro, e vive situação complicada na competição.
Jogo
O primeiro tempo foi de pouca emoção. O Resende adotou uma postura mais fechada na defesa e apostou nas saídas em velocidade, mas não conseguia encaixar os avanços. O Fla, por outro lado, tinha a posse, mas apresentava dificuldades para achar espaços e não mostrava criatividade.
Em certo momento, o duelo ficou "preso" entre as intermediárias e com os times errando bastante. Ao fim da etapa inicial, algumas vaias puderam ser ouvidas na arquibancada.
O Rubro-Negro voltou um pouco melhor do intervalo e com uma presença maior próxima à área do Resende. Sargentim, então, fez alterações no time para tentar evitar os avanços e, com sangue novo, pudesse chegar à frente.
O time da Gávea abriu o placar com Matheus Gonçalves, que entrou bem. Depois, ampliou com André, que também entrou após o intervalo, e conseguiu manter o ritmo para garantir os três pontos.
Ficha técnica
RESENDE 0 X 2 FLAMENGO
Competição: Campeonato Carioca
Local: Raulino de Oliveira, em Volta Redonda (RJ)
Dia e hora: 18 de fevereiro de 2023, sábado, às 16h (horário de Brasília)
Árbitro: Ewerton Marques Ribeiro
Assistentes: Rafael Sepada de Souza e Raphael Carlos de Almeida Tavares dos Reis.
Cartões amarelos: Hiago (RES); Pablo, Rodrigo Caio (FLA).
Gols: Matheus Gonçalves, do Flamengo, aos 30 minutos do segungo tempo, e André, do Flamengo, aos 33 minutos do segundo tempo.
RESENDE
Jefferson Luis; Hiago (Léo Pedro), Joanderson e Rayne; Medina, Dener, Khevin Fraga (Stefano Moretti), Zizu (Kaique) e Caxambu; Vinícius Balotelli (Bismarck) e Igor Bolt (Wallace). Técnico: Sandro Sargentim.
FLAMENGO
Matheus Cunha; Matheuzinho, Rodrigo Caio, Pablo e Wesley (André); Igor Jesus (Matheus Gonçalves), Erick Pulgar e Matheus França; Marinho (Werton), Mateusão (Lorran) e Everton Cebolinha. Técnico: Vítor Pereira.