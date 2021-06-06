  • Esportes
  • Vasco e Ponte Preta empatam e seguem sem vencer na Série B do Brasileiro
Só 1 pontinho

Vasco e Ponte Preta empatam e seguem sem vencer na Série B do Brasileiro

Times empataram em 1 a 1 neste domingo (6), no estádio Moisés Lucarelli, em Campinas (SP); ambos estrearam na competição com derrota
Agência FolhaPress

Publicado em 06 de Junho de 2021 às 20:32

Germán Cano colocou o Vasco na frente, mas três minutos depois o time cedeu empate para a Macaca Crédito: Reprodução | Redes Sociais
Em jogo válido pela segunda rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, Vasco e Ponte Preta empataram em 1 a 1 neste domingo (6), no estádio Moisés Lucarelli, em Campinas (SP) e, assim, seguem sem vencer na competição. Ambos estrearam com derrota.
Os dois gols da partida saíram no segundo tempo. Aos dez minutos, Germán Cano converteu em gol uma cobrança de pênalti e colocou o time carioca na frente. No entanto, três minutos depois, Renatinho igualou o marcador.
Na próxima quarta-feira (9), o clube cruzmaltino vira a chave para a Copa do Brasil, pela qual recebe o Boavista pelo jogo de volta da terceira fase. Na ida, o time do técnico Marcelo Cabo venceu por 1 a 0, o que lhe dá a vantagem do empate para avançar no torneio.
Já a Ponte Preta entra em campo somente no domingo seguinte (13), quando visita o Sampaio Corrêa pela Série B.

ESCALAÇÕES

  • Vasco: Vanderlei, Léo Matos (Michel), Ernando, Ricardo Graça e Zeca; Andrey (Galarza), Romulo e Sarrafiore (Marquinhos Gabriel); Morato (Léo Jabá), Gabriel Pec (Figueiredo) e Germán Cano. Técnico: Marcelo Cabo.
  • Ponte Preta: Ygor Vinhas, Felipe Albuquerque, Ednei e Ruan Renato; Dawhan, Rafael Santos, Niltinho (Pedrinho) e Camilo; Moisés e Renatinho (Paulo Sérgio). Técnico: Gilson Kleina.

CARTÕES AMARELOS

  • Vasco: Léo Matos.
  • Ponte Preta: Rafael Santos, Ruan Renato e Renatinho.

ARBITRAGEM

  • Árbitro: Pablo Ramon Gonçalves Pinheiro (RN). 
  • Auxiliares: Jean Marcio dos Santos e Flavio Gomes Barroca (RN).

