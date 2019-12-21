Torcedores lotam bares na Grande Vitória para ver Flamengo e Liverpool

Cerca de meia hora antes de a bola rolar para a decisão entre Flamengo e Liverpool pelo Mundial de Clubes, neste sábado (21), os bares do Triângulo das Bermudas, na Praia do Canto, em Vitória já estavam lotados. Com ornamentação e decoração rubro-negras, os flamenguistas esbanjam otimismo.
Os amigos Michel, que é torcedor do Rubro-Negro, e Matheus, vascaíno, acreditam em um placar de 2 a 1 para o time brasileiro. "O time do Flamengo é bom. Sou vascaíno, mas não dá para não dizer isso. Acho que podem vencer", disse o dentista vascaíno.