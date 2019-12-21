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Final do Mundial

Torcedores lotam bares na Grande Vitória para ver Flamengo e Liverpool

Flamenguistas capixabas já começaram a festa para assistir a partida. Jogo começou às 14h30
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

21 dez 2019 às 15:16

Publicado em 21 de Dezembro de 2019 às 15:16

Torcedores do Flamengo na Praia do Canto, em Vitória Crédito: Vitor Jubini
Cerca de meia hora antes de a bola rolar para a decisão entre Flamengo e Liverpool pelo Mundial de Clubes, neste sábado (21), os bares do Triângulo das Bermudas, na Praia do Canto, em Vitória já estavam lotados. Com ornamentação e decoração rubro-negras, os flamenguistas esbanjam otimismo.
Os amigos Michel, que é torcedor do Rubro-Negro, e Matheus, vascaíno, acreditam em um placar de 2 a 1 para o time brasileiro. "O time do Flamengo é bom. Sou vascaíno, mas não dá para não dizer isso. Acho que podem vencer", disse o dentista vascaíno.

Torcida se reúne para ver Flamengo e Liverpool

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