Torcedores de Santa Cruz e Sport entram em confronto pelas ruas do Recife

Imagens que circulam nas redes sociais mostram uma briga generalizada entre torcedores de Santa Cruz e Sport pelas ruas do Recife. A partida do "Clássico das Multidões" está prevista para às 16h30 deste sábado (1), no Arruda.
Os vídeos mostram brigas, vandalismo e muita correria na rua Real Torre, na zona oeste da capital pernambucana. As informações são da Folha de Pernambuco.
O UOL entrou em contato com as autoridades locais, mas não recebeu respostas e esclarecimentos até o momento.
João Campos (PSB), prefeito do Recife, se manifestou nas redes sociais: "O que vimos hoje foram cenas criminosas no confronto entre vândalos que usam o futebol para praticar violência. É urgente a identificação e uma punição severa para esses delinquentes! Futebol não é isso", afirmou.
Em entrevista coletiva realizada na última na sexta-feira (31), a Secretaria de Defesa Social afirmou que a segurança do Clássico das Multidões contaria com 645 policiais.