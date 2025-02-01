Torcedores de Santa Cruz e Sport entram em confronto pelas ruas do Recife

Imagens que circulam nas redes sociais mostram uma briga generalizada entre torcedores de Santa Cruz e Sport pelas ruas do Recife. A partida do "Clássico das Multidões" está prevista para às 16h30 deste sábado (1), no Arruda.

Torcedores de Santa Cruz e Sport protagonizaram cenas de violência em Recife neste sábado (1) Crédito: Marlon Costa/AGIF/Folhapress

Os vídeos mostram brigas, vandalismo e muita correria na rua Real Torre, na zona oeste da capital pernambucana. As informações são da Folha de Pernambuco.

Bandidos uniformizados transformaram ruas de Recife em terror antes da partida entre Santa Cruz x Sport. pic.twitter.com/KkzhBRG1NP — ⚽ (@DoentesPFutebol) February 1, 2025

O UOL entrou em contato com as autoridades locais, mas não recebeu respostas e esclarecimentos até o momento.

João Campos (PSB), prefeito do Recife, se manifestou nas redes sociais: "O que vimos hoje foram cenas criminosas no confronto entre vândalos que usam o futebol para praticar violência. É urgente a identificação e uma punição severa para esses delinquentes! Futebol não é isso", afirmou.

Bandidos uniformizados transformaram ruas de Recife em terror antes da partida entre Santa Cruz x Sport. pic.twitter.com/KkzhBRG1NP — ⚽ (@DoentesPFutebol) February 1, 2025