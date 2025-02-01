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Selvageria

Torcedores de Santa Cruz e Sport entram em confronto pelas ruas do Recife

Imagens que circulam nas redes sociais mostram uma briga generalizada entre torcedores de Santa Cruz e Sport pelas ruas do Recife

Publicado em 01 de Fevereiro de 2025 às 18:34

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

01 fev 2025 às 18:34
Imagens que circulam nas redes sociais mostram uma briga generalizada entre torcedores de Santa Cruz e Sport pelas ruas do Recife. A partida do "Clássico das Multidões" está prevista para às 16h30 deste sábado (1), no Arruda.
Torcedores de Santa Cruz e Sport protagonizaram cenas de violência em Recife neste sábado (1)
Torcedores de Santa Cruz e Sport protagonizaram cenas de violência em Recife neste sábado (1) Crédito: Marlon Costa/AGIF/Folhapress
Os vídeos mostram brigas, vandalismo e muita correria na rua Real Torre, na zona oeste da capital pernambucana. As informações são da Folha de Pernambuco.
O UOL entrou em contato com as autoridades locais, mas não recebeu respostas e esclarecimentos até o momento.
João Campos (PSB), prefeito do Recife, se manifestou nas redes sociais: "O que vimos hoje foram cenas criminosas no confronto entre vândalos que usam o futebol para praticar violência. É urgente a identificação e uma punição severa para esses delinquentes! Futebol não é isso", afirmou.
Em entrevista coletiva realizada na última na sexta-feira (31), a Secretaria de Defesa Social afirmou que a segurança do Clássico das Multidões contaria com 645 policiais.

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