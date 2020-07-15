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Retomada do esporte

Temporada da Stock Car começa dia 26 em Goiânia, sem público

A temporada estava prevista para começar em março, mas os organizadores cancelaram todas as provas que seriam realizadas no 1º semestre em razão da pandemia
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

15 jul 2020 às 15:32

Publicado em 15 de Julho de 2020 às 15:32

Stock Car
Estreia da modalidade não terá presença do público Crédito: Reprodução Facebook
A Vicar, empresa organizadora da Stock Car, anunciou nesta terça-feira (14) que a primeira etapa de 2020 acontecerá em 26 de julho, no Autódromo Internacional Ayrton Senna, em Goiânia. As informações são da Agência Brasil.
A temporada estava prevista para começar em março, mas os organizadores cancelaram todas as provas que seriam realizadas no primeiro semestre em razão da pandemia do novo coronavírus.
A Stock Car Light, que é o campeonato de acesso à categoria principal, também terá início no mesmo dia e local. As duas corridas acontecerão sem a presença de público e com número reduzido de profissionais nas dependências do circuito.
A programação completa do primeiro desafio será divulgada na próxima semana. O início das atividades só poderá ser concretizado após a Secretaria do Estado de Goiás ter aprovado o protocolo de segurança sanitária elaborado pelo responsável pelo evento e autorizado a disputa. Em comunicado no site oficial, o diretor executivo da Vicar, Carlos Col, falou sobre a incerteza gerada pela proliferação do vírus.
?Até o momento nós não havíamos anunciado nada em relação à abertura da temporada pois sempre estivemos aguardando a decisão das autoridades sanitárias locais. Mas estamos felizes, agora, em poder anunciar que vamos abrir a temporada, seguindo a orientação das autoridades e ainda com um protocolo de segurança muito rígido, que vai possibilitar que trabalhemos dentro de um alto padrão de segurança, se comparado à maioria absoluta das atividades liberadas para o momento?.

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