Temporada da Stock Car começa dia 26 em Goiânia, sem público

Estreia da modalidade não terá presença do público Crédito: Reprodução Facebook

A Vicar, empresa organizadora da Stock Car, anunciou nesta terça-feira (14) que a primeira etapa de 2020 acontecerá em 26 de julho, no Autódromo Internacional Ayrton Senna, em Goiânia. As informações são da Agência Brasil.

A temporada estava prevista para começar em março, mas os organizadores cancelaram todas as provas que seriam realizadas no primeiro semestre em razão da pandemia do novo coronavírus.

A Stock Car Light, que é o campeonato de acesso à categoria principal, também terá início no mesmo dia e local. As duas corridas acontecerão sem a presença de público e com número reduzido de profissionais nas dependências do circuito.

A programação completa do primeiro desafio será divulgada na próxima semana. O início das atividades só poderá ser concretizado após a Secretaria do Estado de Goiás ter aprovado o protocolo de segurança sanitária elaborado pelo responsável pelo evento e autorizado a disputa. Em comunicado no site oficial, o diretor executivo da Vicar, Carlos Col, falou sobre a incerteza gerada pela proliferação do vírus.